De Amerikaanse renstal van de familie Andretti wil in 2024 met een eigen team in de Formule 1 aan de start verschijnen. Dat maakte Mario Andretti, in 1978 wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport, vrijdagavond bekend.

Zijn zoon Michael, die de Andretti-renstal runt, heeft een aanvraag gedaan bij de internationale autosportbond FIA. Andretti is een bekende naam in de Amerikaanse racerij, met een groot en succesvol team in de IndyCar Series.

Ook Michael Andretti reed in de Formule 1, al was zijn avontuur bij McLaren in 1993 beduidend minder succesvol dan dat van zijn vader Mario. De geboren Italiaan won twaalf Grands Prix en pakte in 1978 de titel met een Lotus.

Het Andretti-team was in 2021 al dicht bij een overname van het Zwitserse Sauber, dat onder Alfa Romeo-kleuren in de Formule 1-actief is. Die deal mislukte uiteindelijk.

"Met de naam Andretti Global heeft Michael nu zelf aangegeven mee te willen doen", laat Mario Andretti via Twitter weten. "Het team heeft de middelen. We voldoen aan alle eisen. Het wachten is nu op de FIA."

Formule 1 wordt steeds populairder in VS

De Formule 1 bestaat ook komend jaar uit tien verschillende teams. In 2016 trad er met Haas voor het laatst een nieuw team toe en bestond de grid uit elf teams. Sinds 2017 zijn er nog maar tien renstallen actief in de koningsklasse.

Vanwege de in 2021 ingevoerde budgetcap van (dit jaar) 145 miljoen dollar (zo'n 128 miljoen euro) is het voor nieuwkomers aantrekkelijker om in te stappen in de koningsklasse. Een Andretti-team zou de tweede Amerikaanse inschrijving in de Formule 1 zijn. Haas is eigendom van de Amerikaan Gene Haas, die in de Verenigde Staten ook actief is in de racerij.

De sport wint aan populariteit in de Verenigde Staten, mede dankzij het succes van de Netflix-serie Drive to Survive. In 2022 is er daarom een tweede race in het land bij gekomen. Op 8 mei ontvangt Miami Max Verstappen en zijn negentien collega's. Volgens cijfers van de Formule 1 nam het aantal Amerikaanse kijkers in 2021 met 58 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.