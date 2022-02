De Grand Prix van de Verenigde Staten blijft zeker tot en met 2026 in Texas. Het Circuit of the Americas (COTA) heeft het contract met de koningsklasse verlengd, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Het circuit nabij Austin was in 2012 voor het eerst gastheer van de Formule 1. Afgelopen seizoen werd het raceweekend op COTA door 400.000 fans bezocht. Deze editie werd gewonnen door de uiteindelijke wereldkampioen Max Verstappen.

De sport wint aan populariteit in de Verenigde Staten, mede dankzij het succes van de Netflix-serie Drive to Survive. In 2022 is er daarom een tweede race in het land bij gekomen. Op 8 mei ontvangt Miami Verstappen en zijn 21 collega's op een nieuw aangelegd circuit in Miami Gardens.

Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali is het circuit in Texas "een favoriet van alle coureurs". De Italiaan spreekt richting Netflix zijn dank uit voor de toegenomen Amerikaanse interesse in zijn sport. Volgens cijfers van de koningsklasse nam het aantal kijkers in 2021 met 58 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt in 2022 verreden op 23 oktober. Het seizoen begint op 20 maart in Bahrein.