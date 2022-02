Mercedes heeft vrijdag het doek van de auto voor het komende Formule 1-seizoen getrokken. De nieuwe wagen van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot George Russell draagt het typenummer W13.

De W13 wordt vrijdag al aan de tand gevoeld op het circuit van Silverstone, mits de weersomstandigheden het toelaten. Ook Engeland heeft te maken met storm Eunice.

Na twee seizoenen met een zwarte kleurstelling is Mercedes weer teruggegaan naar zilver, waardoor de term Silberpfeil (zilveren pijl) weer van toepassing is. Volgens Mercedes is de creatie voor 98 procent nieuw.

Hamilton sprak voor het eerst weer in het openbaar sinds zijn optreden tijdens de slotrace van het vorige seizoen in Abu Dhabi. De Brit liet weten dat hij "nooit heeft gezegd dat hij ging stoppen". Russell komt over van Williams, maar is al jaren verbonden aan Mercedes. "Ik ken alle gezichten hier al, het voelt heel vertrouwd", zei de 24-jarige Engelsman.

De eerste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen wordt op 20 maart in Bahrein verreden. Daarvoor zijn er twee driedaagse wintertests in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).

De Mercedes W13 tijdens de presentatie op Silverstone. De Mercedes W13 tijdens de presentatie op Silverstone. Foto: Mercedes

Mercedes laat op presentatie andere auto zien dan in persfoto's

Opvallend genoeg liet Mercedes tijdens de presentatie op Silverstone een andere auto zien dan die op de verspreide persfoto's. Omdat het team van plan is met de W13 op Silverstone te gaan rijden, lijkt het logisch dat de wagen bij de presentatie de daadwerkelijke nieuwe auto is.

Wat meteen in het oog springt, zijn de extreem vormgegeven sidepods. Die hebben een ontwerp dat nog niet bij een van de andere gepresenteerde auto's te zien was. Ze zijn zeer slank van vorm, met als doel de luchtstroom naar achteren zo min mogelijk in de weg te zitten. Ook de gewelfde rand van de vloer en de golvende vorm van de achtervleugel vallen op.

De Mercedes is net als de donderdag gepresenteerde Ferrari voorzien van een pushrodwielophanging voor en een pullrodwielophanging achter. Ook heeft de Mercedes dezelfde puntige neus als de Ferrari. De sidepods en de vorm van de vloer van de W13 wijken flink af van die op de Italiaanse tegenstrever.