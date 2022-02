Lewis Hamilton is vrijdag voor het eerst ingegaan op de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar en zijn stilzwijgen daarna. De Brit liet weten dat hij een moeilijke winter achter de rug heeft, maar benadrukte ook dat hij nooit heeft gezegd dat hij zou stoppen.

Sinds de race in Abu Dhabi, waarin Max Verstappen ten koste van Hamilton de titel pakte, werd er flink gespeculeerd over de toekomst van de Mercedes-coureur. Teambaas Toto Wolff zei dat hij niet zeker wist of zijn coureur terug zou keren en Hamilton zelf verdween maanden van de radar.

"Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen", vertelde Hamilton tijdens de presentatie van de nieuwe Mercedes. "Ik hou van wat ik doe en ik heb bij dit team het gevoel dat ik onderdeel ben van een grote familie."

"Maar inderdaad, ik heb een moeilijke tijd gehad. Ik had de afgelopen periode nodig om even een stapje terug te doen en ben veel met familie opgetrokken. Daarna ben ik weer in de aanvalsmodus gegaan en nu kan ik er weer volle bak tegenaan."

Mercedes presenteerde vrijdag de nieuwe auto voor komend seizoen. Foto: Mercedes

Wedstrijdleider Masi uit functie gezet

Autosportfederatie FIA kondigde na de race in Abu Dhabi een groot onderzoek aan, waarvan de uitkomsten eerder deze week aan de teams werden gepresenteerd. Donderdag werd bekend dat wedstrijdleider Michael Masi uit zijn functie is gezet.

Hamilton wilde tijdens de presentatie niet te veel terugblikken op de race op het Yas Marina Circuit. "Laten we gewoon vooruitkijken", zei de Mercedes-coureur.

"Ik heb mezelf geen persoonlijke doelen gesteld voor dit jaar, omdat ik weet dat we hier met zijn allen naar hetzelfde doel toewerken. Alleen de titel telt. We hebben als team acht titels op rij gewonnen, laten we daar negen van maken."

Later op vrijdag komt Hamilton voor het eerst in actie in zijn Mercedes tijdens een zogeheten shakedown op het circuit van het Engelse Silverstone. Vanaf volgende week woensdag wordt er drie dagen getest in Barcelona en de eerste Grand Prix van het jaar wordt op 20 maart verreden.