Michael Masi is niet langer de wedstrijdleider van de Formule 1. De Australiër is donderdag aan de kant gezet door autosportfederatie FIA vanwege zijn handelen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Max Verstappen de wereldtitel veroverde.

De taken van Masi worden overgenomen door Eduardo Freitas en Niels Wittich, die de overstap maken vanuit respectievelijk het WEC- en het DTM-kampioenschap. Masi krijgt binnen de FIA nog wel een andere functie aangeboden.

Het vertrek van Masi werd donderdag aangekondigd in een videoboodschap van Mohammed Ben Sulayem, de nieuwe voorzitter van de FIA. "Vanaf de testdagen in Barcelona zal een nieuw managementteam leiding geven aan de sessies", vertelde Sulayem.

"Michael Masi, die na het overlijden van Charlie Whiting drie jaar lang een zeer uitdagende baan als Formule 1-racedirecteur vervulde, krijgt een nieuwe functie binnen de FIA aangeboden."

Wedstrijdleider Michael Masi kreeg veel kritiek op zijn handelen tijdens de safetycarsituatie in Abu Dhabi. Wedstrijdleider Michael Masi kreeg veel kritiek op zijn handelen tijdens de safetycarsituatie in Abu Dhabi. Foto: AFP

Masi kreeg kritiek op handelen tijdens safetycarsituatie

Masi kreeg de meeste kritiek op zijn handelen tijdens de safetycarperiode bij de cruciale race op het Yas Marina Circuit. Aanvankelijk moesten de auto's die op een ronde waren gezet achter de safetycar blijven, terwijl die doorgaans de kans krijgen om hun ronde achterstand goed te maken en achteraan het veld aan te sluiten.

Omdat een handvol auto's tussen leider Hamilton en nummer twee Verstappen reed, klaagde Red Bull Racing over de radioverbinding - voor tv-kijkers duidelijk hoorbaar - over dat besluit. Even later besloot Masi toch de achterblijvers toestemming te geven om de safetycar in te halen, maar alleen de achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen in reden.

Voor Verstappen was het daarna op zijn verse banden relatief eenvoudig om Hamilton in te halen en naar de wereldtitel te rijden. Mercedes maakte na de finish bezwaar, omdat volgens de regels alle auto's die op een ronde waren gezet de safetycar zouden hebben moeten inhalen. Maar dat bezwaar werd nog diezelfde avond door de stewards verworpen.

Max Verstappen gaat in de laatste ronde van de laatste race Lewis Hamilton voorbij en pakt zo de wereldtitel. Max Verstappen gaat in de laatste ronde van de laatste race Lewis Hamilton voorbij en pakt zo de wereldtitel. Foto: Getty Images

Mercedes dreigde met vervolgstappen

Mercedes reageerde woedend op het besluit van de stewards en dreigde naar het CAS te stappen. Zover kwam het niet. Een aantal dagen na de tumultueuze seizoensafsluiter in de woestijn kondigde de FIA al aan een onderzoek in te stellen. Daarop besloot Mercedes het aangekondigde beroep niet door te zetten.

Masi werd in 2019 aangesteld als racedirecteur na het plotselinge overlijden van Whiting. De Brit vervulde die rol 22 jaar lang en gold als een autoriteit in de Formule 1.

Het Formule 1-seizoen begint volgende week woensdag met de eerste van drie testdagen in Barcelona. Van 10 tot en met 12 maart wordt er getest in Bahrein en in datzelfde land staat op 20 maart de eerste race van het jaar op het programma.