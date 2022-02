Ferrari heeft donderdag op het hoofdkwartier in het Italiaanse Maranello de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De nieuwe creatie heet F1-75.

De Ferrari wordt ook in 2022 bestuurd door Charles Leclerc (25) en Carlos Sainz (27). Het komende seizoen is belangrijk voor de Italiaanse renstal. Het sterk gewijzigde technische reglement wordt als een kans gezien om het gat met Mercedes en Red Bull te dichten.

Ferrari raakte na 2019 in een vrije val, al wist de renstal zich afgelopen seizoen weer aardig te herstellen met een derde plaats in het constructeurskampioenscap.

Nadat de auto voor 2021 was gelanceerd, verschoof de focus in Maranello grotendeels al naar de nieuwe wagen voor 2022. Teambaas Mattia Binotto bleef vorig seizoen zelfs een aantal keer in Italië achter om aan het project voor komend jaar te werken. Ferrari introduceerde in de tweede seizoenshelft nog wel een verbeterde motor, maar ook dat werd vooral gezien als voorbereiding op 2022.

Vooraanzicht van de F1-75. Foto: Ferrari

Ferrari wijkt af van eerder gepresenteerde auto's

De Ferrari heeft een aantal opvallende ontwerpkeuzes, te beginnen bij de neus. Die loopt veel meer in een punt dan eerder bij bijvoorbeeld de Aston Martin en de McLaren te zien was. Daarnaast springen direct de sidepods in het oog, die qua vorm vrij breed zijn maar aan de bovenkant een soort sleuven hebben om de rijwind doorheen te begeleiden.

Het wielophangingssysteem van de Ferrari is vrij conventioneel, met pushrods (duwstang) aan de voorkant en (ogenschijnlijk) een pullrod (trekstang) aan de achterkant.