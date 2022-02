Formule 1-coureur Nicholas Latifi heeft persoonlijke beveiliging ingehuurd vanwege de doodsbedreigingen die hij kreeg na de slotrace van afgelopen seizoen in Abu Dhabi. Volgens de 26-jarige Canadees waren de bedreigingen zo serieus, dat hij bodyguards inschakelde om hem te vergezellen bij een uitje in Londen met zijn vriendin.

"Het klinkt misschien gek, maar je weet nooit hoe serieus mensen met zoiets zijn", zei Latifi donderdag bij de teampresentatie van zijn renstal Williams op Silverstone.

"Er hoeft maar één dronken fan te zijn op een vliegveld. Of je komt precies iemand tegen die een slechte dag heeft, onder invloed is of een extreme mening heeft. Helaas is dat de realiteit in de wereld waarin we leven. Toen ik na de race in Abu Dhabi in Londen was, had ik beveiliging bij me toen ik met mijn vriendin naar Winter Wonderland ging in Hyde Park."

Latifi speelde onbedoeld een cruciale rol in de ontknoping van de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Brit koerste in Abu Dhabi af op zijn achtste wereldtitel, tot de Williams-coureur vijf rondes voor het einde crashte. De safetycar kwam de baan op en de wedstrijdleiding besloot de achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen reden ertussenuit te halen.

Met nog één ronde te gaan werd de race weer vrijgegeven en in de slotronde slaagde Verstappen er op verse banden in om Hamilton te passeren. Niet de Mercedes-coureur, maar de Nederlander van Red Bull werd daardoor wereldkampioen.

De auto van Williams voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De auto van Williams voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Foto: Williams

'Ik ga niet vertellen wat hij zei'

Een week na de race in Abu Dhabi vertelde Latifi al dat hij via de sociale media duizenden berichten had gehad. Naast steunbetuigingen zaten daar ook veel haatberichten en bedreigingen tussen. De coureur kreeg ook een bericht van Hamilton.

"Ik ga niet vertellen wat hij zei, maar ik heb ook van andere teamleden van Mercedes berichtjes met steun gekregen", aldus Latifi.

Latifi reed dinsdag na de presentatie enkele rondes in zijn nieuwe wagen op het circuit van Silverstone. De presentatie draaide vooral om de nieuwe kleuren van Williams, die een stuk donkerder zijn dan in 2021.