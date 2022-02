Williams heeft na een presentatie eerder op dinsdag waarbij alleen een showmodel werd getoond alsnog foto's getoond van de daadwerkelijke FW44. Coureur Nicholas Latifi voelde zijn nieuwe auto op het circuit van Silverstone aan de tand.

De presentatie draaide vooral om de nieuwe kleuren van Williams, die een stuk donkerder zijn dan in 2021. Een hoofdsponsor ontbreekt vooralsnog.

Williams, dat tegenwoordig in handen is van Amerikaanse investeerders, zag toptalent George Russell verhuizen naar Mercedes. Als vervanger werd de 25-jarige Alexander Albon aangetrokken.

De Thaise Brit houdt desondanks nauwe banden met het Red Bull Racing van Max Verstappen. De 26-jarige Latifi, die bij de laatste race van 2021 nog ongewild een cruciale rol speelde in de uitkomst van de titelstrijd, is aangebleven.

De Williams FW44 in een pitbox op Silverstone. De Williams FW44 in een pitbox op Silverstone. Foto: Williams

Neus doet denken aan de jaren negentig

De FW44 is getooid met een rond vormgegeven neus die doet denken aan de Formule 1-auto's van de vroege jaren negentig. De voorwielophanging is voorzien van een pushrod-systeem, waarmee de duwstang hoog aan de neus en laag aan de naaf van het wiel verbonden is.

Het lijkt erop dat er komend seizoen veel variatie te vinden is op de Formule 1-grid. McLaren en Alfa Romeo zijn bijvoorbeeld naar een tegenovergesteld pullrod-systeem gegaan.

De sidepods van de Williams zijn vrij agressief vormgegeven, met een scherp aflopende lijn na na de luchtinlaten aan weerszijden van de coureur. De luchtinlaat boven het hoofd van de coureur is naar Formule 1-maatstaven vrij fors.

De eerste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen wordt op 20 maart in Bahrein verreden. Daarvoor zijn er twee driedaagse wintertests in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).