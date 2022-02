Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Red Bull-collega Christian Horner spraken elkaar maandag bij een Formule 1-bijeenkomst in Parijs. Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is er sprake van een harmonieuze sfeer tussen de teambazen, die vorig seizoen nog een verhitte woordenstrijd uitvochten.

Horner en Wolff schudden elkaar voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi in december nog wel de hand, als teken van vrede tussen de kampen Red Bull en Mercedes. Toen moest de controversiële apotheose van de titelstrijd in het Formule 1-seizoen nog plaatsvinden, waarin Max Verstappen en Red Bull uiteindelijk aan het langste eind trokken.

Ben Sulayem komt "binnen enkele dagen" met de uitkomst van een onderzoek naar het slot van de race, waarin vooral het handelen van wedstrijdleider Michael Masi onder de loep is genomen. Maandag werden de teambazen bijgepraat. Wolff en Horner zaten volgens de FIA-president "op één lijn".

"Misschien kwam het door Valentijnsdag, want ik had wel wat meer entertainment verwacht", grapte hij tegen Sky Sports. In 2021 vlogen Horner en Wolff elkaar nog regelmatig verbaal in de haren. "Maar ze waren nu in een goede bui, dat was mooi om te zien."

Na afloop van de race in Abu Dhabi ging Mercedes direct in protest tegen de manier waarop de beslissende safetycarsituatie werd afgehandeld. Er was uit voorzorg al een jurist van het team meegevlogen met het team. "Die hebben wij niet, wij zijn gewoon een raceteam", zei Horner daarop destijds spottend.

Onderzoek leidt tot actieplan

De protesten van Mercedes werden afgewezen, waarna het team later zelf besloot om niet gebruik te maken van de mogelijkheid om in beroep te gaan. Voorwaarde daarvoor was het onderzoek van de FIA, waaruit volgens Ben Sulayem sowieso een actieplan voortvloeit. Hij wilde eerst nog de feedback van de zogeheten Formule 1-commissie, waarvan de tien Formule 1-teambazen ook lid zijn, op de eerste bevindingen.

In de komende dagen wordt er meer informatie naar buiten gebracht. Dan komt er vermoedelijk ook duidelijkheid over de toekomst van Masi en de rol van de wedstrijdleider als geheel. "We zijn het over een aantal dingen wel eens", stelde Ben Sulayem, die toevoegde dat de integriteit van de FIA wat hem betreft intact blijft.