De Formule 1 houdt komend seizoen net als in 2021 drie sprintraces. Het initiële plan was om in minimaal acht weekenden een extra korte race te houden, maar daar kwamen de teams tegen in opstand omdat de kosten te hoog zouden worden. Ook maakte de FIA bekend snel met de resultaten van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi te komen.

De drie sprintraces worden gehouden bij de Grands Prix van Emilia-Romagna, Oostenrijk en Brazilië. In 2021 werden de extra races over een derde van een normale GP-afstand nog 'sprintkwalificatie' genoemd, maar komend seizoen heten ze simpelweg 'sprint'.

Er is nog een kleine verandering ten opzichte van 2021: de snelste coureur in de kwalificatie op vrijdag pakt formeel wel de poleposition. Afgelopen seizoen ging die titel naar de winnaar van de sprintrace op zaterdag.

De drie sprintraces in 2022 worden veel belangrijker, omdat er meer punten te verdienen zijn. In 2021 kregen alleen de eerste drie coureurs in de uitslag respectievelijk drie, twee en één punt. In 2022 krijgt de winnaar acht punten en daaropvolgende coureurs in de uitslag steeds een punt minder, tot de achtste plaats: die krijgt één punt.

Nog geen uitsluitsel over onderzoek naar slotfase Abu Dhabi

De FIA liet maandag ook weten "in de komende dagen" met de resultaten van het onderzoek naar de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi te komen. Na de afsluiting van het Formule 1-seizoen, waarin Max Verstappen zijn eerste titel pakte, lag wedstrijdleider Michael Masi flink onder vuur.

De FIA heeft intern onderzoek gedaan naar hoe deze processen beter kunnen verlopen. Deze resultaten worden opgenomen in de analyse van FIA-president Mohammed Bin Sulayem. Hij presenteert binnenkort "nieuws over structurele veranderingen en een actieplan", aldus de FIA.

Andere puntenverdeling na debacle in België

Als gevolg van de in het water gevallen Grand Prix van België op Spa-Francorchamps afgelopen seizoen wil de FIA een andere puntentelling voor 'korte races'. Punten worden niet uitgedeeld als er niet minimaal twee ronden zijn geracet zonder safetycar of virtuele safetycar.

De halve punten die in België werden vergeven behoren tot het verleden. Voor een race die korter is dan 25 procent van de volledige lengte, krijgt de top vijf respectievelijk 6 ,4, 3, 2, en 1 punten. Bij een race van 25 tot 50 procent van de volledige lengte krijgt de top negen respectievelijk 13, 10 , 8 , 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punten. Voor een GP van 50 tot 75 procent van de volledige lengte ontvangt de top tien respectievelijk 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2 en 1 punten.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein. Daarvoor zijn er twee wintertestsessies van drie dagen: de eerste van 23 tot en met 25 februari in Barcelona en de tweede van 10 tot en met 12 maart in Bahrein.