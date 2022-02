AlphaTauri heeft maandag de auto gepresenteerd waarmee het in 2022 aan de start verschijnt in de Formule 1. Het zusterteam van Red Bull Racing noemt de nieuwe creatie AT03.

De AlphaTauri wordt ook in 2022 bestuurd door de Fransman Pierre Gasly (26) en zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda (21). De auto wordt net als de afgelopen jaren aangedreven door een krachtbron van Honda.

Het Italiaanse team toonde in tegenstelling tot Red Bull wel een eigen ontwerp op basis van het in 2022 sterk veranderde regelpakket. Toch was er op de computerafbeeldingen die de renstal vrijgaf nog niet heel veel detail te zien.

Vooraanzicht van de AT03 Vooraanzicht van de AT03 Foto: AlphaTauri

AlphaTauri kiest voor pushrod-voorwielophanging

Een paar zaken valt wel op, zoals de vrij lange neus. Die steekt verder naar voren dan op de eerder gepresenteerde Aston Martin en McLaren. Dan de voorwielophanging: de AT03 is uitgerust met zogeheten pushrods (duwstang), in tegenstelling tot de vrijdag onthulde McLaren. De verwachting is dat veel teams overstappen op een pullrod-systeem (trekstang) als gevolg van de aangepaste regels voor de voorwielophanging. AlphaTauri doet dat (net als Aston Martin) dus niet.

De sidepods van de AT03 zijn aan de voorkant voorzien van een extreem krappe onderlijn, om de rijwind zo goed mogelijk over de vloer naar de achterkant van de auto te geleiden. Deze oplossing wijkt ook weer af van die van Aston Martin en McLaren, wat een indicatie is dat er ondanks de strakke regelgeving toch weer veel verschillen tussen de auto's komen.

De eerste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen wordt op 20 maart in Bahrein verreden. Daarvoor zijn er twee driedaagse wintertests in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).