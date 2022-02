McLaren heeft vrijdag de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De volledig volgens de ingrijpend gewijzigde technische regels gebouwde auto heet MCL36 en is net als in 2021 uitgerust met een Mercedes-motor.

De 22-jarige Lando Norris en de 32-jarige Daniel Ricciardo waren aanwezig bij de presentatie op de fabriek in het Engelse Woking. Zij vormen in 2022 wederom het coureursduo van McLaren. Norris verlengde eerder deze week nog zijn contract tot en met 2025.

De MCL36 was de tweede volledige auto die voor het komende seizoen is gepresenteerd. Donderdag liet Aston Martin al de nieuwe AMR22 zien. Red Bull Racing en Haas hielden ook een presentatie, maar daar waren de daadwerkelijke nieuwe auto's niet of nauwelijks te zien.

Technisch directeur James Key benadrukte nog maar eens hoeveel er nieuw ontworpen moest worden aan de nieuwe auto's door de ingrijpend gewijzigde regels. "Misschien zijn wat hydraulische systemen overgenomen van de vorige auto, en het drinksysteem. Maar het meeste is van een nieuw ontwerp."

Het vooraanzicht van de MCL36. Het vooraanzicht van de MCL36. Foto: McLaren

McLaren stapt over naar pullrodvoorwielophanging

Een aantal zaken valt op aan de nieuwe McLaren. Ten eerste heeft de auto een vrij smalle neus, met daaraan een voorvleugel waarvan het voorste element net als bij Aston Martin over de hele lengte doorloopt.

Daarachter is de voorwielophanging belangrijk. Die is uitgerust met en een zogeheten pullrodsysteem (trekstang), terwijl pushrod (duwstang) de afgelopen jaren gemeengoed was in de Formule 1. Bij een pullrodsysteem loopt de trekstang van de bovenkant van de wielnaaf naar de onderkant van de neus. Bij pushrod is dat precies andersom. De verwachting is dat meer teams McLaren op dit gebied zullen volgen.

De sidepods van de MCL36 hebben een conventionelere vorm dan de Aston Martin die donderdag werd getoond. Op die auto lopen de sidepods aan de onderkant extreem naar binnen, om zoveel mogelijk rijwind onder de sidepods door te sturen. De McLaren is meer ontworpen om de rijwind langs en over de sidepods te geleiden, naar de achterkant van de auto.

Meer naar achter heeft de McLaren één pilaar in het midden van de achtervleugel. De Aston Martin had er twee. In eerdere jaren hadden de meeste auto's er ook twee.

De eerste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen wordt op 20 maart in Bahrein verreden. Daarvoor zijn er twee driedaagse wintertests in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).