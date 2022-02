De Grand Prix van Bahrein blijft tot en met 2036 deel uitmaken van de Formule 1-kalender. Het contract met het Bahrain International Circuit is vrijdag met jaren verlengd.

De race in Bahrein staat sinds 2004 op het programma in de koningsklasse van de autosport. Dit jaar vormt de race net als in 2021 de start van het nieuwe seizoen.

Het contract is mede vanwege de duurzaamheidsplannen verlengd. De Formule 1, die streeft naar een klimaatneutrale sport in 2030, meldt dat alle energie op het Bahrain International Circuit dit jaar duurzaam is.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Bahrein was het eerste land in het Midden-Oosten dat de Formule 1 verwelkomde en heeft een heel speciale plaats in onze sport. Ik kijk uit naar de jaren die nog gaan komen", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali in een verklaring.

Net als vorig jaar is het circuit in Bahrein ook het decor van enkele testdagen in de aanloop naar de seizoensstart. De coureurs testen er van 10 tot en met 12 maart, nadat ze dat van 23 tot en met 25 februari al in Barcelona hadden gedaan.

De openingsrace in Bahrein is op 20 maart. Een week later staat in Saoedi-Arabië de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma.