Het team van Aston Martin heeft donderdagmiddag het doek getrokken van de auto waarmee het in 2022 in de Formule 1 gaat rijden. In tegenstelling tot bij de presentatie van Red Bull op woensdag, liet het team van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wel de 'echte' auto zien. De AMR22 debuteert vrijdag op het circuit van Silverstone.

Red Bull toonde woensdag een auto die vooral was gebaseerd op een showauto van de Formule 1, en bleek niet de echte RB18 waarmee Max Verstappen in 2022 zijn wereldtitel wil verdedigen. Voorafgaand aan de lancering van de Aston Martin liet het team al weten dat zij wel de echte auto gingen laten zien.

De Aston Martin wordt in 2022 net als vorig jaar bestuurd door Vettel (34) en zijn 23-jarige teamgenoot Lance Stroll. Laatstgenoemde is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. De zakenman wil van het team een topformatie maken. Hij heeft daarom de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in de faciliteiten en personeel aangetrokken van onder meer Red Bull en Mercedes.

Andrew Green, de technisch directeur van Aston Martin, liet weten dat zijn ontwerpteam "vanaf nul moest beginnen door de nieuwe regels die in 2022 ingaan". De Engelsman voegde toe dat auto de komende maanden nog veel gaat veranderen omdat de ontwikkeling heel snel zal gaan.

De voorkant van de Aston Martin AMR22. Foto: Aston Martin

Veel details in sidepods, ook voorvleugel valt op

Aan de AMR22 valt in ieder geval op dat de sidepods, waarin onder meer de koeling van de motor is ondergebracht, er heel anders uitzien dan op de showmodellen die de Formule 1 het laatste jaar toonde.

Ze zijn veel langgerekter dan de afgelopen jaren gebruikelijk was, met een krappe onderlijn om zo veel mogelijk rijwind naar de achterkant van de auto te sturen. Ook de grote koelsleuven in de sidepods vallen op. Deze zijn vanaf 2022 weer toegestaan.

Ook de voorvleugel valt op, met een van de maximaal vier toegestane dwarselementen die voor de neuspunt langsloopt. De voorvleugel hangt wat hoger boven de grond dan de afgelopen jaren om zo veel mogelijk rijwind naar de onderkant te sturen.

Daar wordt in de nieuwe tunnels die dit jaar worden geïntroduceerd met het zogeheten grondeffect een groot deel van de neerwaartse kracht opgewekt waarmee de auto aan het asfalt wordt gezogen. "Een totaal nieuwe manier van downforce creëren waar we nog veel over moeten leren", zei Green daarover.

De eerste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen wordt op 20 maart in Bahrein verreden. Daarvoor zijn er twee driedaagse wintertest in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).