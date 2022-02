Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet de auto van Max Verstappen er volgende maand bij de race in Bahrein totaal anders uit dan de wagen die woensdag is gepresenteerd. Het team van de Nederlandse wereldkampioen toonde eerder op de dag de eerste foto's van de RB18.

Hoewel Red Bull vooraf had aangekondigd woensdag de nieuwe auto te presenteren, kon er nog niet veel worden afgelezen uit de beelden die Red Bull de wereld in had gestuurd. De RB18 had verdacht veel weg van het showmodel dat de Formule 1 op basis van de nieuwe reglementen een aantal maanden geleden al liet zien.

"Rond de eerste race zal de auto er al totaal anders uitzien dan deze. De evolutie zal heel snel gaan", voorspelde Horner tijdens de presentatie in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes.

De Brit ging tijdens de presentatie niet in op technische details van de auto, maar blikte wel alvast vooruit op het nieuwe seizoen. Daarin rijdt Verstappen als wereldkampioen met het nummer één op de auto en krijgen de Formule 1-teams te maken met een flink pakket aan regelwijzigingen.

"Dit zijn de grootste veranderingen die we in dertig, misschien wel veertig jaar in onze sport hebben gezien. Anders dan in eerdere seizoenen is letterlijk ieder onderdeel nieuw. Bij ons lag de focus heel lang op 2021, terwijl andere teams al klaar waren. Het is de vraag in hoeverre andere renstallen op ons zijn ingelopen."

'We willen nummer één graag op de auto houden'

Niettemin begint Horner met torenhoge ambities aan het nieuwe seizoen. "Nummer 33 heeft op Max' auto plaatsgemaakt voor nummer 1 en dat willen we graag zo houden", vervolgde hij.

"Max was fenomenaal vorig jaar. Hij domineerde, reed verreweg de meeste rondes aan de leiding, won tien Grands Prix en pakte meer dan verdiend de wereldtitel. Zijn vertrouwen is ongekend groot en wij willen samen met hem voortborduren op waar we vorig jaar mee zijn geëindigd."

Verstappen komt later deze maand voor het eerst in actie met de RB18. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya staan van 23 tot en met 25 februari de eerste testdagen op het programma. Van 10 tot en met 12 maart wordt er getest in Bahrein, waar acht dagen later de eerste Grand Prix van het jaar wordt verreden.

Red Bull Racing was het tweede team dat zijn nieuwe auto presenteerde. Haas deed dat als eerste. Donderdag staat de presentatie van Aston Martin op het programma. Mercedes toont op 18 februari voor het eerst beelden van het nieuwe strijdwapen.