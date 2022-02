Max Verstappen kan niet wachten om voor het eerst met zijn RB18 in actie te komen. Red Bull Racing presenteerde woensdag de auto voor het komende seizoen, waarmee de Nederlander zijn wereldtitel hoopt te prolongeren.

"Die 1 ziet er in ieder geval beter uit dan 33", zei Verstappen lachend tijdens de presentatie. Omdat Verstappen vorig jaar kampioen werd, mocht hij zijn vaste startnummer 33 veranderen in nummer 1.

"Ik heb nog niet veel in de simulator gereden", vervolgde Verstappen. "Maar ik kan al wel zeggen dat het zicht vanuit de cockpit voor mij het grootste verschil is. Door de grotere banden is het in krappe bochten iets moeilijker om de ideale lijn te rijden. De wielen en de banden zijn echt flink groter dan vorig jaar. De auto heeft iets minder grip, maar daar zullen we tijdens de testdagen wel aan wennen."

De Formule 1-auto's van 2022 zien er flink anders uit dan die van de laatste jaren. De vele minivleugels zijn verdwenen, waardoor de auto een gestroomlijnder uiterlijk heeft. Het is de bedoeling dat de auto's elkaar beter kunnen volgen en daardoor ook inhalen makkelijker gaat worden.

Overigens vertoonde de wagen die Red Bull woensdag presenteerde opvallend veel overeenkomsten met de studiemodellen die de Formule 1 zelf in elkaar heeft laten zetten. Red Bull-teambaas Christian Horner kondigde alvast aan dat de auto er bij de testdagen in Barcelona over twee weken waarschijnlijk al flink anders uit zal zien.

Verstappen gaat zijn voorbereiding niet aanpassen

De 24-jarige Verstappen, die zijn wereldtitel eind vorig jaar in Abu Dhabi in de laatste ronde van de laatste race veiligstelde, genoot de afgelopen weken van zijn vakantie. De Nederlander vertelde dat hij geen extra druk voelt nu hij als wereldkampioen aan een seizoen gaat beginnen.

"Ik doe gewoon wat ik altijd heb gedaan. Er is geen reden om opeens iets anders te gaan doen. Ik kijk er echt naar uit om in deze auto te gaan rijden, want ook voor mij is er nog veel onbekend. Ik ben erg benieuwd hoe hij zich op de baan zal gedragen."

Verstappen komt later deze maand voor het eerst in actie met de RB18. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya staan van 23 tot en met 25 februari de eerste testdagen op het programma. Van 10 tot en met 12 maart wordt er getest in Bahrein, waar acht dagen later de eerste Grand Prix van het jaar wordt verreden.

Red Bull Racing was het tweede team dat zijn nieuwe auto presenteerde. Haas deed dat als eerste. Donderdag staat de presentatie van Aston Martin op het programma. Mercedes toont op 18 februari voor het eerst beelden van het nieuwe strijdwapen.