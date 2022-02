Red Bull Racing heeft woensdagmiddag de RB18 gepresenteerd. Met deze nieuwe auto gaat Max Verstappen in 2022 zijn wereldtitel in de Formule 1 verdedigen. Het team van de eerste Nederlandse wereldkampioen liet het achterste van zijn tong nog niet zien. Red Bull wil duidelijk nog weinig details over de nieuwe creatie prijsgeven.

De wagen die woensdag bij de presentatie werd getoond, vertoont opvallend veel overeenkomsten met de studiemodellen die de Formule 1 zelf in elkaar heeft laten zetten.

De kans is groot dat er over twee weken tijdens de testdagen in Barcelona een flink veranderd ontwerp de baan opgaat, zo beaamde teambaas Christian Horner. De presentatie van woensdag draaide vooral om het tonen van de kleurstelling en sponsornamen.

De RB18 die uiteindelijk door Verstappen bestuurd gaat worden, is vormgegeven volgens de volledig herziene technische regels die vanaf dit jaar van kracht zijn. Die regels zijn er vooral op gericht om de auto's beter met elkaar te kunnen laten racen en het veld dichter bij elkaar te brengen. De auto wordt de opvolger van de RB16B, waarmee Verstappen in december in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel pakte.

De door Red Bull getoonde auto van voren gezien. De door Red Bull getoonde auto van voren gezien. Foto: Red Bull Racing

Techgigant Oracle onderdeel van de teamnaam

Niet alleen de auto voor het komende seizoen is volledig nieuw. Het team van Verstappen heeft ook een nieuwe officiële naam: Oracle Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes gaat inniger samenwerken met het Amerikaanse techbedrijf, dat al als sponsor actief was bij het team.

De eerste Grand Prix van het 23 races tellende seizoen wordt op 20 maart in Bahrein verreden. Daarvoor zijn er twee driedaagse wintertest in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart).