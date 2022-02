Lando Norris heeft woensdag zijn contract bij McLaren verlengd tot en met 2025. De 22-jarige Brit geldt als een van de grootste talenten in de Formule 1.

Norris werd in 2017 op zeventienjarige leeftijd opgenomen in het juniorenprogramma van McLaren en debuteerde twee jaar later in de Formule 1. Hij heeft vijf podiumplaatsen op zijn palmares en één poleposition, maar wacht nog op zijn eerste overwinning.

"Dit team draait om mensen, en ik houd van die mensen en voel me hier thuis", zegt Norris op de website van McLaren. "Ik ben hier groot geworden en wil hier door blijven groeien."

De Britse renstal maakte een aantal mindere jaren door in de Formule 1, maar vindt langzaam maar zeker de weg omhoog. Vorig jaar eindigde Norris als zesde in de WK-stand.

"Zowel ikzelf als de auto hebben vorig seizoen een grote stap gezet. Dankzij al het werk en de investeringen denk ik dat we in de toekomst in de positie komen om voor overwinningen te strijden", voorspelt de coureur. "Daarom was het een eenvoudige beslissing om bij te tekenen."

188 Autopresentaties worden interessant, maar hoeveel krijgen we te zien?

McLaren wil met stabiliteit verder groeien

Norris vormt een duo met de Australiër Daniel Ricciardo, die nog een contract tot eind 2023 heeft bij McLaren. "Door Lando nu vast te leggen naast de ervaren Ricciardo hebben we nu stabiliteit en continuïteit voor de toekomst", zegt teambaas Andreas Seidl.

"We zijn als team op de weg terug naar de top. Lando heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt en is een belangrijke schakel in het traject van het team."

McLaren onthult vrijdag zijn auto voor het nieuwe seizoen. Op 23 februari is de eerste testdag en op 20 maart is in Bahrein de eerste race van het nieuwe seizoen.