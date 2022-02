De Formule 1-coureurs gaan vanaf komend seizoen niet meer knielen tegen racisme. De laatste twee jaar werd er voorafgaand aan races door de coureurs geknield om een statement te maken, maar volgens F1-baas Stefano Domenicali is het tijd voor andere acties.

"Het gebaar is belangrijk geweest omdat we iedereen moeten respecteren, maar nu is het tijd om door te gaan en andere acties te ondernemen", zegt Domenicali dinsdag dinsdag in een interview met Sky Sports.

Sinds de Grand Prix van Oostenrijk in 2020, door de coronapandemie de eerste race van het seizoen, maakten de coureurs onder aanvoering van Lewis Hamilton een statement tegen racisme. Sommige rijders knielden tijdens het volkslied, terwijl anderen een shirt met daarop een boodschap droegen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Het was belangrijk voor de Formule 1 om te laten zien wat belangrijk was en is in de wereld. Het is nu een kwestie van overgaan tot andere acties waarbij de focus ligt op de diversiteit van onze eigen gemeenschap", aldus Domenicali.

Ook maakte de Formule 1 bekend dat een studiebeursprogramma om ondervertegenwoordigde groepen de kans te geven op ingenieursopleidingen met vier jaar wordt verlengd, tot 2025. Het vorig jaar geïntroduceerde programma heeft tot nu toe tien studenten geholpen aan een plek op universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Het Formule 1-seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein. Van 23 februari tot en met 25 februari staan op Circuit de Barcelona-Catalunya de testdagen op het programma. Woensdag om 17.00 uur presenteert Red Bull Racing de nieuwe auto van wereldkampioen Max Verstappen.