Het lijkt erop dat Lewis Hamilton dit jaar 'gewoon' weer van start gaat in de Formule 1. Uit een bericht op sociale media van zijn team Mercedes valt maandag op te maken dat de zevenvoudig wereldkampioen toewerkt naar het nieuwe seizoen.

"Welkom terug, Lewis Hamilton", staat bij een foto waarop de 37-jarige Hamilton in zijn racepak wordt afgebeeld, kijkend naar een verzameling van positieve reacties op zijn bericht op sociale media van afgelopen zaterdag.

In dat bericht schreef Hamilton bij een vakantiefoto van zichzelf: "Ik was weg. Nu ben ik terug!" Uit dat bericht viel toen verder niets op te maken met betrekking tot zijn Formule 1-toekomst.

Sinds de heroïsche ontknoping van het vorige Formule 1-seizoen, waarbij Hamilton de wereldtitel in de laatste ronde van de beslissende Grand Prix van Abu Dhabi aan Max Verstappen moest laten, was er onduidelijkheid over het doorgaan van de Brit.

De veelbesproken manier waarop wedstrijdleider Michael Masi in de slotfase van de race ingreep was in het nadeel van Hamilton, die uit boosheid en teleurstelling zou overwegen te stoppen. Hij bleef weg bij het FIA-gala en liet niets meer van zich horen.

Wolff sloot niet uit dat Hamilton zou stoppen

Recent liet Mercedes-teambaas Toto Wolff nog weten niet uit te sluiten dat Hamilton een punt achter zijn loopbaan als Formule 1-coureur zou zetten. De verwachting was dat hij na een FIA-onderzoek een besluit over zijn toekomst zou nemen.

Dat onderzoek heeft betrekking op de slotfase van de Grand Prix in Abu Dhabi. De resultaten, die overigens niet meer van invloed zijn op de race-uitslag, worden op 14 februari gepresenteerd.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 23 februari officieus met de eerste testdagen in Barcelona. De eerste race wordt op 20 maart in Bahrein verreden.