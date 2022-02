Lewis Hamilton heeft zaterdag voor het eerst sinds acht weken weer van zich laten horen op sociale media. De coureur van Mercedes hulde zich in stilzwijgen na de slotrace in Abu Dhabi waar hij de wereldtitel aan Max Verstappen moest laten.

"Ik was weg. Nu ben ik terug!", schrijft Hamilton op zijn Instagram en Twitter bij een vakantiefoto, die gemaakt lijkt bij de Grand Canyon in de Verenigde Staten.

Hamilton voegt aan die quote overigens verder niets toe. Hij zegt hiermee dus niet per se dat hij doorgaat als Formule 1-coureur, al wijst het wellicht in die richting.

Er wordt al wekenlang gespeculeerd over de toekomst van Hamilton, die hevig teleurgesteld was over de ontknoping van het seizoen. De 37-jarige Brit was op weg naar zijn achtste wereldtitel, tot een late safetycarsituatie de race op zijn kop zette.

Over de manier waarop wedstrijdleider Michael Masi die situatie oploste, is nog lang nagepraat. Masi liet een aantal achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen de safetycar inhalen, om vervolgens direct de race te hervatten. Er werd zo nog één ronde geracet, waarin Verstappen zijn concurrent kon inhalen en de wereldtitel veroverde.

FIA presenteert 14 februari onderzoek naar slotrace

Hamilton gaf na de race in Abu Dhabi geen interviews en schitterde enkele dagen later door afwezigheid op het FIA-gala in Parijs. De Brit plaatste geheel tegen zijn gewoonte in acht weken lang niets op zijn sociale media.

Hij ontvolgde bovendien iedereen op zijn Instagram-account. Eerder deze week verscheen hij al wel in een Weibo-filmpje van Mercedes, waarin hij de Chinese fans van de renstal een gelukkig Nieuwjaar wenste. Zijn teambaas Toto Wolff zei enkele weken geleden nog dat hij niet uitsloot dat Hamilton zou stoppen.

De verwachting was dat Hamilton pas een besluit over zijn toekomst in de Formule 1 zou nemen als het onderzoek naar de slotfase van de Grand Prix in Abu Dhabi was afgerond. Autosportfederatie FIA presenteert de uitkomsten van het onderzoek op 14 februari tijdens een bijeenkomst van de Formule 1-commissie in Londen.

Op 23 februari is de eerste testdag in het nieuwe Formule 1-seizoen. De eerste race wordt op 20 maart in Bahrein verreden.