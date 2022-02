Het Formule 1-team van Haas heeft vrijdag als eerste renstal de auto voor het komende seizoen in de koningsklasse gepresenteerd. Door de volledig herziene technische regels heeft de auto een flink veranderd uiterlijk ten opzichte van de afgelopen jaren.

De Haas VF22 wordt ook in 2022 bestuurd door het coureursduo Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De kleuren op de auto komen overeen met die van het afgelopen seizoen.

De Haas, die net als de afgelopen jaren wordt aangedreven door een krachtbron van Ferrari, komt op 23 februari voor het eerst in actie tijdens de wintertests in het Spaanse Barcelona. De eerste Grand Prix is op 20 maart in Bahrein.

Haas toonde vrijdag alleen vier met de computer gegenereerde afbeeldingen, zogeheten renders, en geen echte foto's van de auto. De daadwerkelijke auto die in Barcelona bij de tests de baan op zal gaan ziet er hoogstwaarschijnlijk anders uit. Toch geven de renders die Haas vrijgaf een indruk van hun interpretatie van de nieuwe regels.

De Haas VF22 van bovenaf. De Haas VF22 van bovenaf. Foto: Haas F1 Team

Dunne neus, smalle achterkant

De auto lijkt vooral een combinatie van het showmodel dat de Formule 1 maakte op basis van de nieuwe regels en designtrends die de afgelopen seizoenen gemeengoed zijn geworden in de koningsklasse. Zo heeft de VF22 een smalle neus, en van bovenaf gezien een zeer krap naar binnenlopende vorm richting de achtervleugel.

Het reglement van 2022 moet er vooral voor zorgen dat de auto's minder last hebben van elkaars luchtverstoring en daardoor dichter achter elkaar kunnen rijden. Dat moet onder meer bereikt worden met het terugdringen van de wildgroei aan vleugeltjes en flapjes die de afgelopen jaren te zien was, en de herintroductie van het grondeffect.

Dat is een manier om neerwaartse kracht op te wekken in twee tunnels die in de lengterichting onder de auto doorlopen. Deze manier van 'downforce' genereren zorgt voor minder luchtwervelingen en is daar ook minder gevoelig voor.

Volgende week volgen meer presentaties, waaronder op woensdag 9 februari. Dan trekt Red Bull het doek van nieuwe RB18 waarmee wereldkampioen Max Verstappen komend seizoen zijn wereldtitel wil verdedigen.