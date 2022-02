Red Bull Racing gaat de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen op woensdag 9 februari presenteren. Dat heeft de Oostenrijkse renstal donderdag bekendgemaakt.

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez is (vooralsnog) de eerste renstal die de nieuwe wagen uit de doeken zal doen. De presentatiedatum van Red Bull is een dag eerder dan die van Aston Martin.

Titelrivaal Mercedes onthult 'pas' op 18 februari de auto voor het nieuwe seizoen, negen later dan Red Bull en een dag later dan Ferrari. Alfa Romeo (27 februari) is vooralsnog het laatste team dat het doek van de nieuwe wagen haalt. Alleen Williams moet de presentatiedatum nog communiceren.

De onthullingen van de auto's zijn dit jaar interessanter dan anders. Komend seizoen wordt er gereden volgens een flink gewijzigd regelpakket, waardoor alle teams een compleet nieuwe auto moeten ontwerpen.

In de RB18 verdedigt Verstappen komend seizoen zijn wereldtitel in de Formule 1. De 24-jarige Nederlander wist eind vorig jaar in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton af te troeven.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 20 maart met de Grand Prix van Bahrein. In februari staan er al drie testdagen in Barcelona op het programma (23, 24 en 25 februari), gevolgd door testdagen in Bahrein op 10, 11 en 12 maart.