De Formule 1 voert komend seizoen een vaccinatieplicht in voor iedereen die werkzaam is in de paddock. Het gaat volgens de BBC niet alleen om de coureurs en medewerkers van de teams, maar ook om vertegenwoordigers van de media, gasten en al het andere personeel.

Tot nog toe was vaccinatie nog niet verplicht, maar de mondiale raad van autosportfederatie FIA heeft nu anders bepaald. De verplichting tot vaccineren kan ertoe leiden dat coronaregels in de Formule 1 iets worden versoepeld, zoals minder testen en een iets minder gesloten coronabubbel.

Het is volgens de Britse omroep nog niet duidelijk of er medische vrijstellingen zullen worden toegestaan. Voor zover bekend zijn alle Formule 1-coureurs tegen COVID-19 gevaccineerd.

Sinds de corona-uitbraak hebben enkele coureurs races moeten overslaan, omdat ze met het coronavirus besmet waren: Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin.

De Formule 1 was in de zomer van 2020 een van de eerste mondiale sporten die na de uitbraak de competitie hervatte. Dat gebeurde onder een strenge voorwaarden. Zo werden de coureurs en het personeel dagelijks getest. Ook vorig seizoen golden er nog strenge coronamaatregelen in de paddock.

Dit jaar staat er een recordaantal van 23 Grands Prix op het programma. De Formule 1-coureurs komen eind februari voor het eerst in actie bij de testdagen in Barcelona. Op 20 maart wordt in Bahrein de eerste race van het seizoen verreden.