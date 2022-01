Honda zal de komende jaren toch motoren blijven leveren aan Red Bull Racing, het Formule 1-team van wereldkampioen Max Verstappen. De Japanse fabrikant wijkt daarmee af van de eerder gemaakte plannen om zich terug te trekken uit de sport.

"We hebben nu een compleet andere oplossing dan we eerder voor ogen hadden", aldus Red Bull-topman Helmut Marko tegen Autorevenue. "De motoren worden tot 2025 in Japan gebouwd. Wij komen er helemaal niet aan te pas."

Honda kondigde afgelopen winter na drie jaar nog aan afscheid te nemen als motorleverancier. Het Japanse bedrijf vond de Formule 1 niet langer in de toekomstvisie passen, waarna Red Bull de bouw van de motor deels in eigen beheer nam.

De renstal van Verstappen bouwde een eigen fabriek voor de krachtbronnen bij het hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes. De werknemers van Red Bull hoeven zich tot 2025 slechts met de afstellingen van de motoren bezig te houden.

Volgens Marko moeten de laatste details van de samenwerking nog besproken worden. Zeker is dat Red Bull door de veranderde plannen van Honda de ruimte krijgt om aan de slag te gaan met de nieuwe motor voor 2026. In dat jaar gaat een nieuw motorreglement van kracht.

Het is voor Honda - net als voor alle andere fabrikanten - dit seizoen van extra groot belang om een goed geprepareerde motor te leveren. De motoren worden namelijk 'bevroren', wat betekent dat er nauwelijks ontwikkeling mag plaatsvinden. Met de specificatie van 2022 moet het team van Verstappen het dan grotendeels tot en met 2025 doen.

Max Verstappen naast Helmut Marko. Max Verstappen naast Helmut Marko. Foto: Getty Images

'Door successen heeft herbezinning plaatsgevonden'

Net als moederteam Red Bull zal ook AlphaTauri motoren blijven ontvangen van Honda. Als alle details rond zijn is ook de verwachting dat 'Honda' op de nieuwe auto's zal komen te staan.

Honda is in het verleden vaker in de Formule 1 verschenen en weer verdwenen. Dat gebeurde tussen 1964 en 1968 en tussen 2006 en 2008 als zelfstandige renstal en ook als motorleverancier van onder meer Williams, Lotus, McLaren, BAR, AlphaTauri en Red Bull.

"Er heeft door onze successen een zekere herbezinning plaatsgevonden bij de Japanners", aldus Marko, die de hoop uitsprak om Verstappen zo snel mogelijk langer vast te leggen bij het team. Het huidige contract van de Limburger loopt tot eind 2023.

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat 20 maart van start met de GP van Bahrein. In de periode daarvoor zijn er nog testdagen: van 23 tot en met 25 februari in Barcelona en van 10 tot en met 12 maart in Bahrein.