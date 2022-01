Red Bull Racing kan ook komend seizoen beschikken over motorbouwer Masashi Yamamoto. De Japanner bevestigt donderdag aan Motorsport.com dat hij een nieuwe verbintenis met het team van wereldkampioen Max Verstappen heeft getekend.

Honda nam afgelopen winter na drie jaar afscheid van Red Bull als motorleverancier. Het Japanse bedrijf vond de Formule 1 niet langer in zijn toekomstvisie passen. Red Bull nam de ontwikkeling van de motor daarop in eigen beheer.

Yamamoto heeft Honda verlaten en verbindt zich via een constructie aan Red Bull. "Ik heb een nieuw bedrijf opgericht", zegt hij tegen Motorsport.com. "Dat bedrijf gaat samenwerken met Red Bull Powertrains. Als Christian Horner of Helmut Marko (topmannen van Red Bull, red.) mij nodig heeft, dan ben ik voor hen beschikbaar."

Eerder deze maand werd al duidelijk dat Honda op termijn zou kunnen terugkeren in de Formule 1. Yamamoto heeft daarin een belangrijke rol. "Ik zal de brug gaan vormen tussen Red Bull en Honda", aldus de 66-jarige Yamamoto.

Honda is in het verleden vaker in de Formule 1 verschenen en weer verdwenen. Tussen 1964 en 1968 en tussen 2006 en 2008 als zelfstandige renstal en ook als motorleverancier van onder meer Williams, Lotus, McLaren, BAR, AlphaTauri en Red Bull.

Yamamoto zal in zijn nieuwe rol komend seizoen enkele races bezoeken. Op 23 februari is de eerste testdag van het seizoen en de eerste race wordt op 20 maart in Bahrein verreden.