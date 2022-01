De Grand Prix van Singapore blijft de komende jaren op de Formule 1-kalender staan. Het Marina Bay Street Circuit heeft het contract met de koningsklasse van de autosport vrijdag verlengd tot en met 2028.

De laatste twee jaar kon de Grand Prix van Singapore niet doorgaan wegens de coronapandemie. Dit jaar keert de avondrace op het stratencircuit, die voor het eerst in 2008 werd gehouden, weer terug op de kalender.

"Ik ben blij dat Singapore nog zeven jaar op de Formule 1-kalender staat", zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali in een persbericht.

"Het Marina Bay Street Circuit verzorgde de eerste avondrace ooit in de Formule 1 en heeft sindsdien altijd voor spectaculaire races gezorgd. Deze contractverlenging maakt bovendien deel uit van een langetermijnproject om onze sport te laten groeien in Azië."

De laatste Grand Prix van Singapore werd in 2019 gewonnen door Sebastian Vettel, die toen nog voor Ferrari reed. Max Verstappen eindigde in die race als derde, terwijl Lewis Hamilton vierde werd. Dit jaar wordt de race in de Aziatische eilandstaat op 2 oktober gehouden.

De Formule 1-teams en -coureurs bereiden zich voor op het nieuwe seizoen. Volgende maand staan de autopresentaties en de testdagen op het programma. De eerste Grand Prix van het jaar wordt op 20 maart verreden.