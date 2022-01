Red Bull Racing neemt motorenspecialist Ben Hodgkinson definitief over van Mercedes. De Brit wordt technical director bij het team van Max Verstappen, nadat hij de afgelopen jaren een rol had gespeeld bij de ontwikkeling van de motor van de auto van onder anderen Lewis Hamilton.

In april werd al duidelijk dat Hodgkinson naar Red Bull zou gaan, maar door contractperikelen was er vertraging. Vrijdag kondigt de Oostenrijkse renstal aan dat de topingenieur op 24 mei in dienst treedt.

Hodgkinson werkte sinds 2001 voor Mercedes. Mede door zijn inzet veroverde de Duitse renstal van 2014 tot en met 2020 zeven keer op rij de wereldtitel in de Formule 1.

Verstappen maakte in december een einde aan die reeks, al pakte Mercedes wel het constructeurskampioenschap.

Hodgkinson gaat leiding geven aan nieuwe afdeling

Bij Red Bull gaat Hodgkinson leiding geven aan de nieuwe motorafdeling in het Engelse Milton Keynes. De renstal heeft die opgezet na het besluit van Honda om te stoppen als leverancier van de krachtbron. Honda blijft wel intensief betrokken bij de bouw en ontwikkeling van de motor van de Red Bull-wagens.

Volgende maand komt er meer duidelijkheid over hoe goed de motor van Red Bull is voor het komende seizoen. In Barcelona staan van 23 tot en met 25 februari de eerste drie testdagen op het programma.

De eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen is op 18 maart in Bahrein.