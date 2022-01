Het Formule 1-team van Mercedes onthult 18 februari de auto voor het komende seizoen. De regerend constructeurskampioen kondigde dinsdag aan dat de nieuwe creatie de naam W13 zal dragen.

Normaal gesproken wordt de nieuwe auto bestuurd door Lewis Hamilton (37) en George Russell (23). Rondom de toekomst van Hamilton bestaan sinds de bizarre ontknoping van het afgelopen kampioenschap nog wel twijfels, maar tot nader order verschijnt de Brit 20 maart bij de eerste race van het seizoen in Bahrein gewoon aan de start.

2022 wordt voor Mercedes een spannend jaar. Sinds 2014 heeft het in het Engelse Brackley gevestigde team steevast de snelste of een van de snelste auto's.

Het komende seizoen wordt er gereden volgens een flink gewijzigd regelpakket, waardoor alle teams een compleet nieuwe auto moeten ontwerpen. Veel vastigheden die Mercedes de afgelopen jaren sterk maakten, verdwijnen daardoor.

De W13 komt 23 februari sowieso voor het eerst in actie op de eerste dag van de drie dagen durende wintertests in Barcelona. Voor die tijd hebben teams al wel de mogelijkheid om een zogeheten filmdag in te zetten en de auto al even aan de tand te voelen. Mercedes doet dat normaal gesproken op het circuit van Silverstone.

Wintertests in Barcelona en Bahrein

Na de drie testdagen in Barcelona volgt er nog een tweede driedaagse in Bahrein, van 10 tot en met 12 maart. Een week later begint het 23 races tellende seizoen.

Mercedes is het derde team dat de presentatiedatum voor de nieuwe auto bekend heeft gemaakt. Eerder deden Aston Martin (10 februari) en Ferrari (17 februari) dat. Van het Red Bull Racing van de kersverse wereldkampioen Max Verstappen is nog geen presentatiedatum bekend.