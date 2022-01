Ferrari zal over een maand zijn nieuwe auto voor het komende seizoen onthullen. Op 17 februari staat de presentatie gepland.

Daarmee is Ferrari de tweede renstal die de datum voor een onthulling heeft bekendgemaakt. Vrijdag meldde Aston Martin al zijn nieuwe bolide op 10 februari aan de buitenwereld te tonen.

Carlos Sainz (27) en Charles Leclerc (24) vormen ook komend seizoen het coureursduo bij Ferrari. Vorig jaar eindigden zij respectievelijk als vijfde en zevende in de WK-stand.

Met zestien constructeurstitels en vijftien kampioenschappen bij de coureurs is Ferrari het succesvolste team in de Formule 1-geschiedenis. De laatste titel dateert echter alweer van 2008. Het team uit Maranello is nog herstellende van het rampseizoen 2020, waarin het slechts de zesde plaats in het constructeurskampioenschap wist te bemachtigen. In 2021 ging het met de derde plaats in de eindstand al beter.

Nieuwe regels bieden een kans om gat te dichten

Wellicht kan Ferrari de kloof naar Mercedes en Red Bull dit jaar dichten. Als gevolg van een grondig gewijzigd pakket regels zijn de auto's voor 2022 op de krachtbron na volledig nieuw. De Formule 1 heeft deze regels vooral ingevoerd om het inhalen te bevorderen en het duelleren makkelijker te maken.

Ferrari heeft zich het afgelopen seizoen al vrijwel volledig op de auto van 2022 gericht. Ook werd na de zomer een nieuwe motor geïntroduceerd, die een flinke stap vooruit bleek.

De eerste testdagen van de Formule 1 zijn op 23, 24 en 25 februari in het Spaanse Barcelona. Op 10, 11 en 12 maart volgen nog drie testdagen in Bahrein, waar op 20 maart ook de eerste Grand Prix wordt verreden.