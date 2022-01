Hoewel het al ruim een maand geleden is dat Max Verstappen in extremis zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 pakte, is het dossier rondom de zinderende slotfase in Abu Dhabi nog lang niet gesloten. De FIA liet donderdag weten voor de eerste race van het nieuwe seizoen een onderzoek af te ronden en mogelijke regelwijzigingen door te voeren. Ondertussen voeren Lewis Hamilton en Mercedes de druk op. Gaat de zevenvoudig wereldkampioen echt stoppen?

Alles liep op rolletjes voor Hamilton, op 12 december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. De Brit leek onderweg naar zijn achtste wereldtitel, tot de crash van Nicholas Latifi voor een safetycarsituatie zorgde. De manier waarop wedstrijdleider Michael Masi er vervolgens voor zorgde dat er nog een ronde kon worden geracet, zit Mercedes en Hamilton nog steeds dwars.

De Australiër sneed figuurlijk gezien wat reglementaire bochten af om ervoor te zorgen dat de allesbeslissende slotrace niet achter de safetycar zou finishen en gaf Verstappen zo de kans om Hamilton dankzij een groot bandenvoordeel in te halen.

Wedstrijdleider Masi hield zich niet aan deze twee regels: Dat alle auto's die één ronde of meer achterliggen de safetycar mogen inhalen. Zo komt het veld voor de herstart weer in de juiste volgorde. Masi liet alleen de vijf coureurs die tussen Verstappen en Hamilton zaten langs de safetycar gaan.

Nadat dit proces voltooid is, mag de safetycar pas de vólgende ronde naar binnen worden gehaald. Als dit was gebeurd, was de race achter de safetycar gefinisht en was Hamilton kampioen geworden.

De FIA kondigde een aantal dagen na de race aan een onderzoek in te stellen, waarop Mercedes de laatste mogelijkheid om nog in beroep te gaan tegen de uitslag van de race liet varen. Die uitslag staat dan ook volledig vast en er is geen kans meer dat Verstappen alsnog zijn wereldtitel moet inleveren. Het gaat Mercedes om betere regelgeving en toepassing in de toekomst, waarover de laatste jaren meer klachten zijn. Die klachten komen ook niet alleen bij Mercedes vandaan.

De grote vraag rondom het handelen van Masi gaat over zijn autoriteit als wedstrijdleider om de regels rondom de safetycar te negeren. Die autoriteit heeft hij volgens de reglementen, maar de vraag om meer duidelijkheid is groot. Als in de regels klip en klaar staat omschreven wat er moet gebeuren bij een safetycar in de slotfase (bijvoorbeeld de inzet van een rode vlag), dan voorkomt dat controversiële momenten zoals in Abu Dhabi.

Daar was Masi er duidelijk alles aan gelegen om de race niet achter de safetycar te laten finishen, waardoor de schijn is gewekt dat hij dit deed met de entertainmentwaarde in het achterhoofd en niet het reglement. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei eerder al dat de sportieve regels boven entertainment moeten gaan en niet andersom.

Politiek spel tussen de Formule 1, Mercedes en de FIA

Sinds de slotrace in Abu Dhabi is er een politiek spel begonnen tussen de FIA, de Formule 1 en Mercedes, waarbij ieder zijn eigen belangen heeft.

De Formule 1 als commerciële onderneming is er veel aan gelegen om Hamilton aan boord te houden. De zevenvoudig wereldkampioen is de succesvolste coureur en een enorm uithangbord van de sport, met wereldwijd een grote fanbase. Als de Brit stopt omdat hij geen vertrouwen meer heeft in hoe de sport wordt geleid, dan zou dat een grote deuk in het imago van de koningsklasse opleveren.

Mercedes wil zelf uiteraard graag dat Hamilton blijft, maar beseft ook welke waarde hij voor de sport heeft. Zinspelen op zijn vertrek is dan ook een wapen om dingen gedaan te krijgen. De regerend constructeurskampioen wil vooral 'tastbare' veranderingen, nadat het in Abu Dhabi door controversiële beslissingen een zeker zijnde rijderstitel in rook op zag gaan. Zo'n tastbare verandering zou het vervangen van wedstrijdleider Masi kunnen zijn.

De FIA was verantwoordelijk voor het verloop van de race in Abu Dhabi, dus moet de autosportfederatie aan de ene kant de eigen reputatie beschermen. Aan de andere kant staat de organisatie, die sinds kort wordt geleid door de nieuwe president Mohammed Ben Sulayem, onder druk om niet te doen alsof alles in de slotrace vergeten en vergeven is. Er moet iets gebeuren, maar wel zo afgemeten dat de autoriteit van de FIA overeind blijft, Mercedes (of andere teams) niet te veel invloed krijgen en de Formule 1 blij is met hoe de in Parijs gevestigde organisatie de sport reglementair runt.

Lewis Hamilton feliciteert Max Verstappen met zijn eerste wereldtitel Lewis Hamilton feliciteert Max Verstappen met zijn eerste wereldtitel Foto: Getty Images

Mercedes voert de druk op

Nadat de geruchten over een eventueel vertrek van Hamilton uit de Formule 1 langzaam verstomden, kwam het deze week opeens weer op de agenda. Via Sky Sports-verslaggever Craig Slater werd bekend dat de Mercedes-coureur zijn toekomst laat afhangen van de uitkomsten van het FIA onderzoek.

Nadat de FIA dit onderzoek een aantal dagen na de race in Abu Dhabi aankondigde, bleef het stil. De bron van Slater was - niet geheel verrassend - "een hooggeplaatst iemand binnen Mercedes". Het leek sterk op een poging van het team van Hamilton om, dreigend met diens vertrek, druk te zetten op de FIA.

Toeval of niet, donderdag kwam de FIA met een reactie in de vorm van een verklaring. Daarin werd aangekondigd dat er een "gedetailleerde analyse is gestart". Ook werd bekendgemaakt dat de nieuwe FIA-president Suleyman met alle teams in gesprek is gegaan.

Op 19 januari wordt er verder gediscussieerd over de inzet van de safetycar, iets dat ook wordt besproken met alle coureurs. Bovendien liet de FIA weten dat het onderzoek wordt geleid door secretaris generaal Peter Bayer en dat de eindresultaten twee dagen voor de start van het seizoen worden gepresenteerd. Het is aannemelijk dat dan al enige tijd duidelijk is wat er eventueel gaat veranderen.

Michael Masi. Michael Masi. Foto: Getty Images

Hamilton gaat normaal gesproken gewoon door

Met de aankondiging van de FIA lijkt de angel voorlopig weer even uit de kwestie te zijn gehaald. Het is bovendien onwaarschijnlijk dat Mercedes de kaart 'Hamilton stopt' nog een keer geloofwaardig kan spelen.

De Brit heeft nog een contract bij zijn team en het zou extreem laat zijn om alsnog te stoppen. Nico Rosberg deed het in 2016 wel, maar kondigde dat een week na het winnen van de titel aan. Een aantal dagen na de race in Abu Dhabi verklaarde teambaas Wolff wel dat hij "niet kon uitsluiten dat Hamilton misschien stopt".

Verder is er vanuit Hamilton zelf of zijn team niets gecommuniceerd over een eventueel vertrek. Tot deze week, als bron van Sky Sports. Dat lijkt vooral onderdeel van het politieke spel, en duidt niet op een daadwerkelijk dreigend afscheid van een van de grote sterren van de sport.