Het Formule 1-team van Aston Martin presenteert op 10 februari de auto waarmee het in 2022 gaat racen in de koningsklasse. De renstal van Sebastian Vettel en Lance Stroll is de eerste die de datum voor de presentatie bekendmaakt.

De presentaties van de nieuwe auto's zijn in 2022 belangrijker dan de afgelopen jaren. Vanwege een grondig gewijzigd regelpakket zijn de auto's voor 2022 volledig nieuw. De Formule 1 heeft deze regels vooral ingevoerd om het inhalen te bevorderen en het dueleren makkelijker te maken.

De grote vraag is met welk ontwerp Aston Martin op de proppen komt. De afgelopen twee seizoenen reed de Britse renstal met een kopie van de auto van Mercedes.

Van Aston Martin is al bekend dat de 34-jaige Vettel en de 23-jarige Stroll in 2022 weer het coureursduo vormen. Wel is er een verandering in de top van de formatie. Teambaas Otmar Szafnauer kondigde vorige week zijn vertrek aan. De Amerikaan komt vermoedelijk in dienst van Alpine. Donderdag werd bekend dat Marcin Budkowski bij dat team plaatsmaakt. De verwachting is dat de Pool de omgekeerde weg bewandelt en Szafnauer op zijn beurt vervangt bij Aston Martin.

De eerste testdagen van de Formule 1 zijn op 23, 24 en 25 februari in het Spaanse Barcelona. Daarna volgen op 10, 11 en 12 maart nog drie testdagen in Bahrein, waar op 20 maart ook de eerste Grand Prix wordt verreden.