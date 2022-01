De FIA komt pas vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen met mogelijke nieuwe regels naar aanleiding van het onderzoek naar de controversiële slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi.

De internationale autosportfederatie kondigde drie dagen na de slotrace van vorig seizoen al "een gedetailleerde analyse van de gebeurtenissen in ronde 53" aan, maar daarna bleef het bijna een maand stil.

Donderdag maakte de FIA in een verklaring bekend dat de nieuwe president Mohammed Ben Sulayem het onderzoek inmiddels geopend heeft en hoe het tijdpad eruit zal zien.

De adviescommissie die over regels in de autosport gaat, zal aanstaande woensdag tijdens een vergadering praten over het gebruik van de safetycar. Daarna volgt een discussie met alle Formule 1-coureurs.

De uitkomsten van het onderzoek worden volgende maand gepresenteerd aan de F1 Commission, het orgaan dat aanpassingen van regels in de Formule 1 moet goedkeuren. De besluiten over eventuele nieuwe regels worden op 18 maart bekendgemaakt. Dat gebeurt na een vergadering van de invloedrijke World Motor Sport Council van de FIA in Bahrein.

De eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen is op 20 maart in Bahrein.

Duidelijkheid gewenst na bijzondere ontknoping

Het onderzoek is nodig na de bijzondere en zeer spannende ontknoping van het afgelopen F1-seizoen. Max Verstappen profiteerde bij de slotrace in Abu Dhabi optimaal van een safetycarsituatie, passeerde zijn concurrent Lewis Hamilton in de laatste ronde en veroverde zo de wereldtitel.

Hamilton lag lange tijd op koers om de GP van Abu Dhabi te winnen en daarmee zijn achtste wereldtitel te veroveren, maar door een crash van Nicholas Latifi in de 53e ronde kwam er een safetycar de baan op. De Engelsman van Mercedes verloor daardoor zijn comfortabele voorsprong op Verstappen en de Nederlander kon de pits in voor een set nieuwe softbanden. Op het nieuwe rubber kon hij Hamilton nog inhalen.

Mercedes tekende twee protesten aan tegen de winst van Verstappen. Het Duitse team was vooral boos over het al dan niet voorlaten van auto's tussen Verstappen en Hamilton die onder de safetycar op een ronde achterstand reden.

Aanvankelijk mochten de achterblijvers van de wedstrijdleiding de safetycar niet passeren, maar later kregen zij daar wel toestemming voor. Ook vindt Mercedes dat de safetycar te vroeg van het circuit verdween. De protesten werden afgewezen, waardoor de wereldtitel van Verstappen zeker is.

Hamilton heeft sinds de race in Abu Dhabi niks meer van zich laten horen. Volgens Britse media kan de toekomst van 37-jarige Brit in de Formule 1 weleens afhangen van de uitkomsten van het onderzoek van de FIA naar de GP van Abu Dhabi. Mogelijk gebruikt Mercedes die geruchten ook om wat extra druk op de federatie te zetten.