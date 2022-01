Max Verstappen neemt volgende week deel aan de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans. Net als in 2020 doet de Formule 1-kampioen dat voor Team Redline.

In de digitale 24 uur van Le Mans gaan topcoureurs vanachter een scherm de strijd met elkaar aan. Voor de winnaar ligt een prijs van 125.000 dollar (circa 110.000 euro) klaar.

Het evenement is online live te volgen. Twee jaar geleden werd de virtuele Le Mans voor het eerst gehouden en keken verspreid over vijf dagen ruim veertien miljoen mensen. Toen deed Verstappen mee in een team met McLaren-coureur Lando Norris. Nu is de Zweedse IndyCar-coureur Felix Rosenqvist zijn teamgenoot.

Andere bekende deelnemers zijn IndyCar-kampioen Álex Palou, voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya en de Nederlandse tweevoudig F1 Esports-kampioen Jarno Opmeer.

De race staat op 15 en 16 januari op het programma. Dat is net een maand nadat de Nederlander op de laatste dag van het Formule 1-seizoen de titel wist binnen te halen ten koste van Lewis Hamilton.