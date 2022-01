Otmar Szafnauer is woensdag per direct vertrokken als teambaas van het Formule 1-team van Aston Martin. De 57-jarige Roemeense Amerikaan was twaalf jaar in dienst bij de renstal, die voorheen onder meer Force India en Racing Point heette.

Szafnauer kwam eind 2009 bij Force India en had een flink aandeel in de opmars van het team, dat in 2016 en 2017 de beste prestatie ooit neerzette in de Formule 1 door vierde te worden in het constructeurskampioenschap.

Tot de instap van miljardair Lawrence Stroll in 2018 stond Force India bekend als het team dat met een klein budget tot grote prestaties in staat was. Een belangrijke rol hierin werd vervuld door Sergio Pérez, de huidige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Afgelopen seizoen eindigde Aston Martin als zevende in de strijd om de constructeurstitel. Coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll werden respectievelijk twaalfde en dertiende in de WK-stand.

"We zijn hem dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen twaalf jaar en wensen hem het beste in de toekomst. Hij zal ongetwijfeld nieuwe uitdagingen aangaan", meldt Aston Martin in een korte verklaring.

Die nieuwe uitdaging ligt mogelijk bij Alpine. Szafnauer werd in november vorig jaar met een overstap naar het Franse team in verband gebracht, al ontkende hij dat er iets speelde.