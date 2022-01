Het lijkt erop dat Mercedes zondag heeft laten doorschemeren dat Lewis Hamilton 'gewoon' doorgaat als Formule 1-coureur. Sinds zijn verloren titelstrijd met Max Verstappen is er onduidelijkheid over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen.

"Tegenslag leidt er bij sommigen toe dat ze breken en bij anderen dat ze records breken", schrijft Mercedes bij een foto van Hamilton. Het lijkt erop te duiden dat de 36-jarige Brit dit jaar opnieuw voor een unieke achtste wereldtitel gaat.

Sinds de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi op 12 december heeft de teleurgestelde Hamilton zich niet meer laten horen. De Mercedes-coureur bleef weg bij het jaarlijkse gala van de FIA en ontvolgde iedereen op Instagram, wat tot speculaties over het einde van zijn carrière leidde.

Teambaas Toto Wolff zei maandag te begrijpen dat Hamilton zich even heeft teruggetrokken. De Oostenrijker liet zich daarbij niet uit over de toekomst van de topcoureur. "We zijn bij Mercedes nog steeds niet bekomen van de emoties, en Lewis het meest van allemaal", zei hij.

"Hij had de wereldtitel binnen, tot die laatste ronde. Toen werd hem van de ene op de andere seconde die titel ontnomen. Natuurlijk ben je dan het vertrouwen kwijt, omdat je niet kunt begrijpen wat er is gebeurd."

Normaal gesproken vormt Hamilton in het nieuwe jaar bij Mercedes een duo met George Russell, die is overgekomen van Williams. Het seizoen begint op 20 maart officieel met de Grand Prix van Bahrein.