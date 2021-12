Max Verstappen is door zijn collega-coureurs gekozen als beste Formule 1-rijder van 2021. De wereldkampioen van Red Bull Racing kreeg de meeste stemmen bij een verkiezing die door de Formule 1 zelf was georganiseerd.

Alle coureurs konden anoniem een top tien indienen, waarbij de nummer één 25 punten kreeg en de nummer tien 1 punt. Ze mochten ook hun eigen naam op het lijstje zetten. De top drie bestaat achter Verstappen uit Lewis Hamilton en Lando Norris.

De top tien wordt verder achtereenvolgens gecompleteerd door Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Pierre Gasly, George Russell, Esteban Ocon en Mick Schumacher. Verstappen werd onlangs door de teambazen ook al verkozen tot de beste coureur van het jaar.

Bij de stemming onder de coureurs gaven veertien van de twintig rijders gehoor aan de oproep van de Formule 1. Verstappen zelf besloot niet te stemmen, net als Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi.

De 24-jarige Verstappen werd ruim twee weken geleden voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1. Bij de race in Abu Dhabi besliste hij de strijd met rivaal Hamilton in de slotronde in zijn voordeel. In Nederland werd hij tot Sportman van het Jaar uitgeroepen.

Verstappen is momenteel op vakantie en gaat daarna toewerken naar het nieuwe Formule 1-seizoen, dat op 20 maart officieel van start gaat met de Grand Prix van Bahrein.

Formule 1-kalender 2022 20 maart: GP Bahrein

27 maart: GP Saoedi-Arabië

10 april: GP Australië

24 april: GP Emilia-Romagna

8 mei: GP Miami

22 mei: GP Spanje

29 mei: GP Monaco

12 juni: GP Azerbeidzjan

19 juni: GP Canada

3 juli: GP Groot-Brittannië

10 juli: GP Oostenrijk

24 juli: GP Frankrijk

31 juli: GP Hongarije

28 augustus: GP België

4 september: GP Nederland

11 september: GP Italië

25 september: GP Rusland

2 oktober: GP Singapore

9 oktober: GP Japan

23 oktober: GP Verenigde Staten

30 oktober: GP Mexico

13 november: GP Brazilië

20 november: GP Abu Dhabi