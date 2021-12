Lewis Hamilton laat de laatste tijd niets van zich horen omdat hij geen woorden heeft voor het onrecht dat hem is aangedaan. Dat zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff over de radiostilte die de zevenvoudig wereldkampioen aanhoudt sinds de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi op 12 december.

"We zijn bij Mercedes nog steeds niet bekomen van de emoties, en Lewis het meest van allemaal", zegt Wolff in gesprek met het Duitse Motorsport-total.com.

De 36-jarige Hamilton lag in Abu Dhabi op koers voor zijn achtste wereldtitel, maar verloor die in de krankzinnige slotronde alsnog. Max Verstappen greep dankzij een controversiële safetycarsituatie de zege en daarmee de wereldtitel.

Hamilton zou zo gefrustreerd zijn over de manier waarop hij in de slotrace in Abu Dhabi de wereldtitel verloor aan Verstappen, dat hij serieus overweegt te stoppen. De Brit is na de race nauwelijks meer in de publiciteit verschenen.

"Hij had de wereldtitel binnen, tot die laatste ronde. Toen werd van de ene op de andere seconde hem die titel ontnomen. Natuurlijk ben je dan het vertrouwen kwijt, omdat je niet kunt begrijpen wat er is gebeurd", aldus Wolff.

Toto Wolff is niet blij met zijn eigen optreden rond de Grand Prix van Abu Dhabi.

Wolff: 'Ben te ver gegaan tegen wedstrijdleiding'

Wolff was tijdens de race in Abu Dhabi niet te spreken over de gang van zaken en was enkele keren woedend te horen op de radio in gesprek met de wedstrijdleiding. De Oostenrijker vindt inmiddels dat hij daarin te ver is gegaan.

"We hebben vanwege de transparantie en en het entertainment besloten dit soort gesprekken openbaar te maken, zodat de fans een beeld hebben van al het drama. Dat was goedbedoeld, maar we zijn te ver gegaan. Ik moet me met mijn eigen zaken bezighouden, net als Christian Horner (teambaas van Red Bull Racing, red.)."

Wolff is van mening dat het ook beter zou zijn als de teambazen niet meer zo direct met de wedstrijdleiding kunnen communiceren. Dat moet volgens hem aan de sportief directeuren van de teams overgelaten worden. "Maar die moeten dan alleen racesituaties benoemen en geen druk uitoefenen op de wedstrijdleiding."