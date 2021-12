De berekeningen van de uitstoot van stikstof van het Circuit Zandvoort deugen mogelijk niet. Volgens een rapport dat is ingezien door NU.nl oordelen experts van de rechtbank Noord-Holland dat de cijfers "geen representatief beeld" geven.

Als de cijfers niet kloppen, kan de natuurvergunning van Zandvoort gevaar lopen, schrijft Trouw. Een eis voor deze vergunning is dat zeker moet zijn dat er niet meer stikstof in kwetsbare natuurgebieden neerkomt dan nu het geval is.

Volgens de krant zijn er meerdere grote zaken geweest waar bedrijven op dit vlak in het ongelijk werden gesteld, waarna de milieuvergunning werd vernietigd. Een groot aantal milieuorganisaties heeft bij de provincie Noord-Holland protest aangetekend tegen het verlenen van een vergunning aan het circuit.

Het circuit van prins Bernhard junior en zijn partners ligt tegen het duingebied Kennemerland-Zuid. Dit heeft volgens de Europese Natura 2000-richtlijnen een beschermde status.

Vergelijken van stikstofcijfers is nauwelijks mogelijk

De cijfers op basis waarvan het circuit in 2019 een vergunning heeft gekregen, komen van een adviesbureau dat volgens de experts van de rechtbank "niet consistente uitgangspunten" heeft gebruikt. Hierdoor is een vergelijking met een eerdere stikstofuitstoot niet echt mogelijk.

Raadsman Valentijn Wösten van de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat de rechtbank op basis van het rapport het besluit meteen zou moeten vernietigen. "En daarna moet het provinciebestuur bij zichzelf te rade gaan hoe het verder moet met dit dossier", stelt hij. "De politieke vraag is hoe op basis van dit rommelrekenwerk een vergunning afgegeven kon worden."

'De rechtbank moet wel meer haast maken'

Wösten verwijt de rechtbank wel het tempo waarin het dossier-Zandvoort wordt behandeld. "Ik ben heel bang dat het weer tot de zomer gaat duren. Dat lijkt me voor alle partijen niet wenselijk: iedereen wil weten waar hij aan toe is, ook het circuit. Het is zo september en dan willen ze weer gaan racen."

Het rapport is opgesteld door STAB, een bestuursorganisatie die de rechtbank kan adviseren als onafhankelijk technisch adviseur. STAB houdt bijvoorbeeld rapporten van deskundigen die in zaken als bewijs worden aangedragen tegen het licht en oordeelt of de gegevens in die rapporten valide zijn.