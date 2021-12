Red Bull Racing is in gesprek met teambaas Christian Horner over het verlengen van zijn contract. De renstal van wereldkampioen Max Verstappen hoopt de Brit tot minimaal eind 2026 aan zich te binden.

"We werken aan een nieuw contract dat Christian tot minstens eind 2026 binnen Red Bull moet houden", zei topman Helmut Marko dinsdagavond in gesprek met het Oostenrijkse Servus TV.

Marko benadrukte dat Red Bull ernaar streeft om de top van het team zo stabiel mogelijk te houden. "In ieder geval tot het overgangsjaar 2026, waarin het nieuwe motorreglement wordt geïntroduceerd."

Horner is al teambaas sinds de komst van Red Bull in de Formule 1 in 2005. Daarmee is hij op dit moment de langstzittende teambaas in de koningsklasse van de autosport.

Met Red Bull Racing pakte Horner in totaal vijf wereldtitels in het coureurskampioenschap. Sebastian Vettel werd van 2010 tot en met 2013 wereldkampioen en Verstappen pakte dit jaar de wereldtitel. In de jaren met Vettel won Horner bovendien ook het constructeurskampioenschap.

Red Bull praat ook met Verstappen over nieuw contract

Marko onthulde een week geleden al dat Red Bull van plan is om Verstappen op korte termijn een nieuw contract aan te bieden. De huidige verbintenis van de kersverse wereldkampioen loopt eind 2023 af.

Verstappen lijkt zelf ook open te staan voor een langer verblijf bij de renstal uit Milton Keynes. Vlak nadat hij anderhalve week geleden in Abu Dhabi als winnaar over de finish was gekomen en daarmee zijn eerste wereldtitel had veiliggesteld, riep de 24-jarige coureur emotioneel over de boordradio dat hij zijn hele carrière bij Red Bull wil blijven.

De Formule 1-coureurs genieten deze weken van hun winterpauze. Eind februari staan de testdagen op het programma en 20 maart is in Bahrein de eerste race van het nieuwe seizoen.