Mick Schumacher en Antonio Giovinazzi zijn volgend jaar bij elf Grands Prix de reservecoureurs van Ferrari. Beide rijders komen voort uit het talentenprogramma van de Italiaanse renstal.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

De 22-jarige Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael, maakte dit jaar zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, maar slaagde er niet in om punten te scoren in zijn trage Haas. Voor datzelfde team zal hij volgend seizoen opnieuw de Grands Prix afwerken.

"Mick is afkomstig uit onze academie, dus ik ben heel blij dat hij in zijn tweede seizoen in de Formule 1 bij ons team aanschuift als reserve. Hij valt in als het nodig is, maar hopelijk is dat niet het geval", aldus teambaas Mattia Binotto.

"Coureurs in onze academie leiden we op zodat ze in de toekomst voor Ferrari in de Formule 1 kunnen rijden. Mick heeft zich gedurende het seizoen sterk verbeterd: hij is constanter en ook sneller geworden. In de laatste races zat hij veel dichter op de auto's voor hem, terwijl Haas zijn auto helemaal niet heeft doorontwikkeld gedurende het seizoen."

Michael Schumacher werd bij Ferrari een van de meest legendarische Formule 1-coureurs aller tijden. Samen met de Italiaanse renstal pakte hij aan het begin van deze eeuw vijf wereldtitels.

Giovinazzi volgend jaar Formule E-coureur

De 28-jarige Giovinazzi was bij Alfa Romeo bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1, maar moet volgend jaar vertrekken. De enige Italiaanse rijder in de koningsklasse van de autosport scoorde drie punten, waarmee hij op de achttiende plek in het kampioenschap eindigde. Volgend jaar rijdt Giovinazzi in de Formule E.

Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn volgend seizoen weer de vaste rijders bij Ferrari. Het team uit Maranello eindigde achter Mercedes en Red Bull Racing als derde in het constructeurskampioenschap.

Het Formule 1-seizoen werd begin deze maand afgesloten met een sensationele Grand Prix van Abu Dhabi, waarin Max Verstappen de wereldtitel veroverde. Eind februari staan de testdagen op het programma en op 20 maart is de eerste race, in Bahrein.