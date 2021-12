Nicholas Latifi is met de dood bedreigd nadat hij met een crash in Abu Dhabi een beslissende rol speelde in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat schrijft de Canadees dinsdag in een openhartige verklaring.

De 26-jarige Latifi crashte ruim een week geleden in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi en veroorzaakte daarmee een safetycarsituatie. Het betekende dat Verstappen, die kansloos leek voor de titel, weer kon aansluiten bij leider Hamilton. In de slotronde ging de Nederlander voorbij aan Hamilton en pakte hij de eerste wereldtitel in zijn loopbaan.

"Meteen na de finish wist ik al wat er zou gaan gebeuren op sociale media", meldt Latifi in de verklaring op zijn site. "Het feit dat ik overwoog om Instagram en Twitter een paar dagen van mijn telefoon te verwijderen, zegt alles over hoe wreed de online wereld kan zijn."

Toch was de coureur van Williams verbaasd over hoe heftig de reacties waren. "Ik heb duizenden berichten ontvangen, zowel openbaar als via privé. De meeste waren ondersteunend, maar er is ook zoveel haat en misbruik geweest."

Nicholas Latifi veroorzaakte met een crash een safetycarsituatie en leidde daarmee de wereldtitel van Max Verstappen in. Nicholas Latifi veroorzaakte met een crash een safetycarsituatie en leidde daarmee de wereldtitel van Max Verstappen in. Foto: Getty Images

'Het slechtste in mensen kwam naar boven'

Latifi spreekt van een incident op het verkeerde moment. "Meer is er blijkbaar niet nodig om zaken volledig op te blazen en het slechtste naar boven te halen bij mensen die zogenaamd fan zijn van de sport. Wat me schokte, was de extreme toon van de haat en zelfs de doodsbedreigingen die ik ontving."

Latifi heeft nadrukkelijk de tijd genomen om alles te laten bezinken. "Dit is geen gescripte verklaring, maar ik laat mijn hart spreken, in de hoop dat het een gesprek op gang brengt over de grote gevolgen die online pesten en misbruik kan hebben."

Latifi vindt dat hij fans van Hamilton ook geen excuses schuldig is. "De enige aan wie ik mijn excuses moet maken voor mijn uitvalbeurt in Abu Dhabi, is mijn team. En dat heb ik meteen na de race gedaan. Op de rest had ik totaal geen invloed."