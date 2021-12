Max Verstappen heeft zondag bij de jaarlijkse sportverkiezing van de BBC naast de prijs voor World Sport Star of the Year gegrepen. De wereldkampioen in de Formule 1 was samen met vijf anderen genomineerd voor de prestigieuze prijs van de Britse omroep.

De 24-jarige Verstappen werd bij de verkiezing afgetroefd door de Ierse jockey Rachael Blackmore. Zij won in april met haar paard Minella Times als eerste vrouwelijke jockey de Grand National, de befaamde paardenrace op Aintree in Liverpool.

Verstappen kon als eerste Nederlander ooit worden verkozen tot World Sport Star of the Year. De Limburger veroverde vorige week zondag wel als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in de Formule 1 door in de laatste ronde van de afsluitende race in Abu Dhabi titelconcurrent Lewis Hamilton te passeren.

Naast Verstappen en Blackmore waren er nominaties voor de Mexicaanse bokser Saúl 'Canelo' Álvarez, Americanfootballspeler Tom Brady uit de Verenigde Staten, de Servische tennisser Novak Djokovic en de Jamaicaanse atlete Elaine Thompson-Herah, die in Tokio olympisch goud won op de 100, 200 en 4x100 meter.

Er kon tot en met dinsdag 14 december, twee dagen na de laatste en beslissende Formule 1-race van 2021, via de website van de BBC gestemd worden. Vorig jaar ging de prijs naar de Russische UFC-vechter Khabib Nurmagomedov.

Lauda en Vettel kregen de prijs wel

De prijs voor de BBC World Sport Star of the Year (voorheen BBC Overseas Sports Personality of the Year) wordt sinds 1960 uitgereikt. Roger Federer viel de eer maar liefst vier keer te beurt: in 2004, 2006, 2007 en 2017. Usain Bolt (in 2008, 2009 en 2012) en Muhammad Ali (in 1973, 1974 en 1978) volgen met drie awards.

Britse sporters kunnen niet worden uitgeroepen tot World Sport Star of the Year en Lewis Hamilton werd dan ook nooit verkozen. Niki Lauda (in 1977) en Sebastian Vettel (in 2013) zijn de enige Formule 1-coureurs die de prijs hebben gekregen. Zij kroonden zich dat jaar ook tot wereldkampioen.

Tennisster Emma Raducanu werd tijdens het BBC-gala uitgeroepen tot Britse sportpersoonlijkheid van het jaar. Ze veroverde in september op achttienjarige leeftijd de titel op de US Open. Raducanu was via het kwalificatietoernooi doorgedrongen tot het hoofdschema. Ze verloor geen set op weg naar de titel in New York.

De Britten maken op hun sportgala geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Naast Raducanu waren schoonspringer Tom Daley, bokser Tyson Fury, zwemmer Adam Peaty, voetballer Raheem Sterling en paralympisch wielrenster Sarah Storey genomineerd.