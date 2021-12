Max Verstappen is zaterdag door de teambazen in de Formule 1 uitgeroepen tot beste coureur van het jaar. De Nederlander hield Lewis Hamilton (tweede) en Lando Norris (derde) achter zich in de prestigieuze verkiezing.

Hamilton en Verstappen eindigden bij de verkiezing, georganiseerd door het Britse tijdschrift Autosport, sinds 2016 altijd als eerste en tweede. Het is nu de eerste keer dat Verstappen boven Hamilton staat in de lijst.

Negen van de tien teambazen werkten mee aan de verkiezing. Alleen Ferrari-teambaas Mattia Binotto zag om onbekende redenen af van de stemming. Autosport vroeg de teambazen om op anonieme basis de tien beste coureurs van het afgelopen Formule 1-seizoen door te geven.

Verstappen en Hamilton waren het hele seizoen verwikkeld in een intens titelgevecht, waarbij de Nederlander het kampioenschap zondag in Abu Dhabi in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen veiligstelde. Mercedes en Hamilton leken zich in eerste instantie niet neer te leggen bij de uitslag, maar maakten donderdag bekend niet in beroep te gaan.

De tien beste coureurs van 2021 volgens de F1-teambazen 1. Max Verstappen (Red Bull) - 188 punten

2. Lewis Hamilton (Mercedes) - 174 punten

3. Lando Norris (McLaren) - 100 punten

4. Carlos Sainz (Ferrari) - 70 punten

5. Fernando Alonso (Alpine) - 63 punten

6. Charles Leclerc (Ferrari) - 58 punten

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 56 punten

8. George Russell (Williams) - 44 punten

9. Valtteri Bottas (Mercedes) - 43 punten

10. Esteban Ocon (Alpine) - 41 punten

Ook Norris, Sainz en Alonso in top vijf

Achter Verstappen en Hamilton eindigde McLaren-coureur Norris als derde. De Brit beleefde een sterk seizoen en veroverde onder meer vier podiumplaatsen. Ferrari-rijder Carlos Sainz werd vierde en Fernando Alonso (Alpine) completeerde de top vijf.

De Formule 1-coureurs zijn op dit moment begonnen aan een winterstop. Het raceseizoen wordt op 23 februari hervat met de eerste van drie testdagen op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya. De eerste Grand Prix van het jaar wordt op 20 maart in Bahrein gehouden.