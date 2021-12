Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff gaan mogelijk bestraft worden voor hun afwezigheid op het gala van de internationale autofederatie FIA in Parijs. De nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt dat beiden een sanctie krijgen als de regels overtreden zijn.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Er is geen vergiffenis als de regels overtreden zijn", zei Ben Sulayem een paar uur nadat hij was benoemd tot voorzitter van de FIA. "We moeten eerst bekijken of de regels daadwerkelijk overtreden zijn. Het is ook van belang dat een kampioen zich goed blijft voelen in de sport."

In het Formule 1-reglement staat dat de drie beste coureurs van het kampioenschap verplicht aanwezig moeten zijn bij het gala. Het is niet duidelijk welke straffen er staan op een afmelding voor het eindejaarsfeest.

Ontwerper James Allison vertegenwoordigde Mercedes in Parijs en nam ook de constructeurstitel in ontvangst. Valtteri Bottas, die als derde eindigde in het WK-klassement, was ondanks de boycot van zijn teamgenoot en teambaas wel present in de Franse hoofdstad.

Hamilton en Wolff meden donderdag het gala uit onvrede met de veelbesproken laatste Grand Prix in Abu Dhabi. Na een discutabele safetycarsituatie ging Max Verstappen in de slotronde voorbij aan de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor de Nederlander voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel won. Verstappen kreeg op het gala de bokaal uitgereikt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff had geen goed woord over voor de seizoenontknoping in de Formule 1. Mercedes-teambaas Toto Wolff had geen goed woord over voor de seizoenontknoping in de Formule 1. Foto: ANP

Nieuwe FIA-voorzitter wil niks zeggen over onderzoek

Mercedes had eerder op de dag al afgezien van een hoger beroep tegen de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi. Dat deed de renstal mede omdat de FIA aankondigde dat er een commissie wordt opgericht die onderzoek gaat doen naar de safetycarsituatie die het seizoen besliste.

Wolff was nog altijd woest over de afwikkeling van de race. "De beslissingen die Masi heeft genomen in de slotfase van de race, hebben Lewis een verdiende titel ontnomen", zei de Oostenrijker tegen internationale media. "Hij is bestolen, dat is onacceptabel. Formule 1 is een van de grootste sporten ter wereld. Sport zou voorop moeten staan, gevolgd door entertainment. En niet andersom."

Ben Sulayem weigerde zich uit te spreken over dat onderzoek. "We hebben een ontmoeting met de coureurs gehad en ik heb het gevoel dat de gebeurtenissen nu helemaal zijn besproken. De FIA ​​heeft een besluit genomen, we hebben het intern besproken en er is een verklaring gekomen. Nu moeten we aan het nieuwe seizoen beginnen."