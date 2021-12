Mohammed Ben Sulayem is vrijdag aangesteld als nieuwe voorzitter van de internationale autosportbond FIA. De voormalige rallycoureur volgt de Fransman Jean Todt op.

Ben Sulayem, die afkomstig is uit de Verenigde Arabische Emiraten, is sinds 2008 een van de vicevoorzitters van de FIA. De zestigjarige bestuurder was in drie verschillende decennia actief in de rallysport.

Bij de verkiezing kreeg Ben Sulayem 62 procent van de 245 stemmen en daarmee versloeg hij zijn enige tegenkandidaat, Graham Stoker. De 68-jarige Brit was plaatsvervangend voorzitter van de FIA en gold als de rechterhand van Todt.

De 75-jarige Todt was sinds 2009 voorzitter van de FIA. Na drie mandaten van vier jaar kon hij niet herkozen worden. Op zijn laatste dag in functie huldigde de voormalige Ferrari-topman donderdag Max Verstappen als wereldkampioen in de Formule 1 op het FIA-gala in Parijs.

Ben Sulayem is de eerste niet-Europese voorzitter van de FIA. De bond werd in 1904 opgericht en is toe aan zijn dertiende voorzitter.