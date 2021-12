Red Bull Racing is van plan om Max Verstappen op korte termijn een nieuw contract aan te bieden. De huidige verbintenis van de kersverse wereldkampioen loopt eind 2023 af.

"Verstappen komt binnenkort naar het hoofdkantoor van Red Bull in Salzburg. Dan wil ik het met zijn manager Raymond Vermeulen over het contract gaan hebben", zegt Red Bull-topman Helmut Marko vrijdag in een interview met Formel1.de.

"We zullen zien wat de gesprekken opleveren. Hopelijk kunnen we het contract verlengen", zei Marko. Naar verluidt verdient Verstappen in zijn huidige verbintenis jaarlijks tussen de 20 en 25 miljoen euro. Voor zijn wereldtitel zou hij een bonus van naar schatting 10 miljoen euro ontvangen.

Verstappen lijkt zelf ook open te staan voor een langer verblijf bij de Oostenrijkse formatie. Vlak nadat hij zondag in Abu Dhabi als winnaar over de finish was gekomen en daarmee zijn eerste wereldtitel had veiliggesteld, riep de 24-jarige coureur emotioneel over de boordradio dat hij zijn hele carrière bij Red Bull wil blijven.

In gesprek met Ziggo Sport zei de Limburger donderdag grappend dat hij trouw blijft aan zijn ingenieur Gianpiero Lambiase, met wie hij naar volle tevredenheid samenwerkt. "Als hij stopt, dan stop ik ook", lachte Verstappen.

Verstappen werd al vroeg ontdekt door Marko

Verstappen werd als veelbelovende tiener door Marko vastgelegd voor Red Bull. In 2015 debuteerde de Limburger op zeventienjarige leeftijd bij zusterteam Toro Rosso als jongste coureur ooit in de Formule 1.

Een jaar later maakte Verstappen promotie naar Red Bull. Door de zege in Spanje tijdens zijn eerste race werd de toen achttienjarige coureur de jongste GP-winnaar aller tijden.

Donderdag op het FIA-gala, waar hij werd gehuldigd als wereldkampioen, vertelde Verstappen zich erg thuis te voelen bij Red Bull. "Ik kan hier mezelf zijn en dat is erg belangrijk. Het draait binnen het team niet alleen om de Formule 1. We doen leuke dingen en lachen veel, dat telt voor mij ook mee."