Jean Todt vindt dat Max Verstappen de terechte wereldkampioen is, de controversiële manier waarop de titelstrijd in de Formule 1 werd beslist ten spijt. De scheidend voorzitter van de FIA had bij het gala van de autosportfederatie in Parijs warme woorden over voor de Nederlander.

"Hij heeft een geweldig seizoen gehad en gekregen wat hij verdient", zei de 75-jarige Todt in de Franse hoofdstad, waar wereldkampioen Verstappen net als alle andere kampioenen in de autosport wordt gehuldigd.

De 24-jarige Verstappen veroverde zondag op spectaculaire wijze de wereldtitel door zijn rivaal Lewis Hamilton in de slotronde van de Grand Prix van Abu Dhabi in te halen. De Red Bull-coureur profiteerde optimaal van de safetycar die de baan op was gekomen na een crash van Nicholas Latifi.

Volgens Todt is het menselijk dat er vooral naar de gebeurtenissen van afgelopen zondag in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi wordt gekeken. "Het klopt dat Max heel veel geluk heeft gehad in die laatste ronde. Maar je moet naar het hele seizoen kijken", vindt de Fransman.

"Was hij fortuinlijk in Silverstone? In Azerbeidzjan, in Boedapest? Dat was hij niet. Uiteindelijk gaat het om het hele seizoen. Ik lees vaak dezelfde uitspraak van Max: het is wat het is. Daar heeft hij gelijk in."

Mercedes maakte donderdag bekend af te zien van een beroepszaak, nadat het team van Lewis Hamilton op de dag van de race al twee protesten afgewezen zag worden door de stewards. De Duitse renstal voelt zich desondanks nog altijd bestolen vanwege de manier waarop de slotfase van de race zich ontvouwde en bleef uit protest weg van het FIA-gala.