Max Verstappen zou niet weten waarom Lewis Hamilton zijn Formule 1-loopbaan na de controversiële slotrace van afgelopen seizoen in Abu Dhabi zou beëindigen. De Nederlander reageerde daarmee op de uitspraak van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die donderdag niet uitsloot dat Hamilton stopt.

"Ik zie geen reden voor hem om nu te stoppen", zei Verstappen donderdagavond bij het FIA-gala in Parijs, waar de Red Bull-coureur zijn wereldtitel in ontvangst neemt. "Hij heeft volgend seizoen ook een goede kans om zijn achtste wereldtitel te pakken."

"De dagen na het mislopen van een titel zijn zwaar", vervolgde de kersverse wereldkampioen. "Ik begrijp dat hij teleurgesteld is, maar hij moet terugkijken naar wat hij allemaal al heeft gepresteerd. Dat zal hem motiveren."

Wolff zei eerder op de dag dat het niet vaststond of het 100 procent zeker is dat Hamilton komend jaar terugkeert in de Formule 1. "Ik zou dolgraag willen dat Hamilton blijft racen, want hij is de beste coureur aller tijden. Maar hij zal de pijn moeten verwerken die hem zondag is aangedaan", liet de Oostenrijker weten.

'Had al verwacht dat Mercedes zou afzien van beroep'

Mercedes maakte donderdag ook bekend dat het afziet van een beroep tegen de safetycarprocedures tijdens de race in Abu Dhabi. Verstappen greep dankzij een controversiële safetycarsituatie de zege en daarmee de wereldtitel.

Uit onvrede met de seizoensontknoping meden Hamilton en Wolff het FIA-gala, waar Mercedes zou worden gehuldigd als wereldkampioen bij de constructeurs. De aanwezigheid van de top drie van het WK is daarbij gangbaar.

Verstappen was niet verrast door het feit dat Mercedes afzag van een beroep. "Natuurlijk was ik blij met het nieuws, maar eigenlijk had ik ook niet anders verwacht", vertelde hij in Parijs. "Niemand kon de titel van ons afpakken. We wisten dat we het op de baan hadden gewonnen."

Max Verstappen kroonde zich afgelopen zondag tot eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. Foto: Getty Images

'Ik ben echt toe aan een pauze'

De Limburger liet ook weten dat hij het momenteel zwaar heeft. "Ik heb echt slaap nodig. Het klinkt erg goed dat ik wereldkampioen ben, maar de lange weg die tot die titel heeft geleid, maakt me emotioneler."

"Maar het is geweldig dat we dit hebben bereikt. Het was een heel lang en zwaar seizoen. De afgelopen vier dagen waren intens en na de finish van de laatste race kwam alles eruit. Ik ben echt toe aan een pauze."

Maar ook na zijn eerste wereldtitel is de honger van Verstappen niet gestild. "Vanaf 1 januari ben ik er weer helemaal klaar voor. Hopelijk kunnen we meer wereldtitels veroveren. Dat is altijd het doel."