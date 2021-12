Het is volgens teambaas Toto Wolff geen zekerheid dat Lewis Hamilton komend seizoen terugkeert in de Formule 1. De coureur van Mercedes vindt de manier waarop hij zijn achtste wereldtitel zondag misliep moeilijk te verteren.

Wolff werd donderdag bij een digitaal persmoment gevraagd of het 100 procent zeker was dat Hamilton komend jaar terugkeert in de Formule 1. De teambaas antwoordde daarop dat dat niet vaststond.

"Ik zou dolgraag willen dat Hamilton blijft racen, want hij is de beste coureur aller tijden", zei Wolff over de Brit die in januari 37 jaar wordt. "Diep in zijn hart zal hij door willen gaan, want hij zit nog altijd op topniveau."



"Maar hij zal de pijn moeten verwerken die hem zondag is aangedaan", vervolgde de Oostenrijkse teambaas. "Hij is een man met duidelijke normen en waarden."

Hamilton houdt zich sinds zondag stil

Eerder op donderdag maakte Mercedes bekend dat het afziet van een hoger beroep tegen de safetycarprocedures tijdens de race in Abu Dhabi. Max Verstappen greep dankzij een controversiële safetycarsituatie de zege en daarmee de wereldtitel.

Uit onvrede met de seizoensontknoping mijden Hamilton en Wolff donderdagavond het FIA-gala in Parijs, waar Mercedes wordt gehuldigd als kampioen bij de constructeurs en Verstappen zijn wereldtitel in ontvangst neemt. De aanwezigheid van de top drie van het wereldkampioenschap is daarbij gangbaar.

Sinds de veelbesproken slotrace in Abu Dhabi is Hamilton niet meer in de media verschenen. Hij bleef weg op de persconferentie na de race en houdt zich tegen zijn gewoonte in ook stil op sociale media. Woensdag werd hij wel geridderd door prins Charles, vanwege zijn verdienste voor de autosport en maatschappelijke thema's als de Black Lives Matter-beweging.

'Het gaat voor iedereen bij Mercedes wel even duren'

Wolff liet donderdag opnieuw merken dat hij nog altijd woest is over de seizoensontknoping, waarin raceleider Michael Masi de safetycarregels niet strikt naleefde.

"Het gaat voor iedereen bij Mercedes wel even duren voordat we hebben verwerkt wat er zondag is gebeurd. Ik denk niet dat we er ooit echt helemaal overheen zullen komen, dat is onmogelijk. Zeker voor iemand als Hamilton. Hij zal de pijn en het verdriet van zondag nooit kunnen vergeten."

Verstappen en de andere kampioenen van de FIA schuiven donderdag om 17.00 uur aan voor een persconferentie in Parijs. Rond 21.00 uur neemt de 24-jarige Limburger zijn prijs in ontvangst.